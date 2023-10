Whisky im Bild: Das war der erste Tag der Aquavitae 2023 – 36 Bilder

Der erste Tag der Aquavitae in Mülheim ist vorbei – zahlreiche Whiskyfreunde hatten sich in der Stadthalle Mülheim eingefunden um Whisky und andere Spirituosen zu probieren, Freunde zu treffen, an Tastings teilzunehmen und Gedanken auszutauschen. Die Auswahl war groß, der Andrang ebenso – und man sah viele zufriedene Gesichter.

Wir sind am Samstag mit unserer Kamera durch die Messe gegangen, um ein wenig die Stimmung und vor allem die Menschen hinter den Ständen einzufangen, die die vielen Besucher mit dem Wasser des Lebens und Antworten auf ihre Fragen versorgten. Diese Menschen geben dem Whisky ein Gesicht und eine Stimme, und der Messe ebenso.

Streifen Sie also mit uns durch die Stände der Aquqvitae 2023 – und wenn Sie wollen, können Sie heute, am Sonntag, noch persönlich dort vorbeischauen. So oder so: wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Galerie Aquavitae 2023: