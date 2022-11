Whisky im Bild: Impressionen vom Augsburger Whisk(e)ysalon

Am vergangenen Wochenende fand wieder der Ausgburger Whisk(e)ysalon in den Räumen des Kongress am Park Augsburg statt – und auch wenn wir in diesem Jahr keine Gelegenheit hatten, diesen zu besuchen, tat es unser Leser und langjähriger Supporter mit Fotos, Jochen Wied von Joe’s Tastings – und er hat uns dankenswerter Weise auch gut ein Dutzend Bilder vom Besuch dort zur Verfügung gestellt. Kommen Sie also mit Jochen auf einen Rundgang durch den Salon: