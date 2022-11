Der unabhängige Abfüller The Spirits Alchemist, das Alter Ego von Whiskyexperten Sebastian Büssing, hat wieder eine neue Abfüllung am Start – und diesmal wird es herbstlich und duftet nach Äpfeln: Ein Speyside-Whisky trifft auf ein außergewöhnliches Finish, wie bei The Spirits Alchemist so üblich, genauer gesagt auf ein mit Apfel Balsamico vorbelegtes Fass.

Mehr über diese neue Abfüllung, die es leider wie so oft bei solchen Spezialitäten nur in einer Kleinstauflage von 40 Flaschen gibt und die ab 11. November in den Verkauf kommt, hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SECRETA ESSENTIAE COGNITIONIS – ein 11-jähriger Speyside Single Malt Whisky wandelt auf geheimen alchemistischen Pfaden …

Die erste Herbst-Abfüllung von THE SPIRITS ALCHEMIST vereint gekonnt schottische Destillierkunst mit den Früchten vom Baum der Erkenntnis

Sebastian Büssing aka THE SPIRITS ALCHEMIST, der Experte für außergewöhnliche Fassreifungen, hat wieder gezaubert! Der Meister innovativer Spirit-Kreationen ist erneut seiner Neugier gefolgt und hat mit viel Know-how und handwerklichem Können einen 11-jährigen schottischen Singe Malt aus der Speyside mit einem besonderen Finish versehen. Eine Nachreifung an sich ist nichts besonderes – dachte sich auch der SPIRITS ALCHEMIST. Und da er immer für Überraschungen gut ist, wehte diesmal ein herbstlicher Duft nach Äpfeln durch sein alchemistisches Kreativlabor: kein mit Calvados, Cidre oder Apfelbrand, sondern ein mit fruchtig-samtigem Apfel Balsamico vorbelegtes Eichenfass sollte dem klassischem Speysider aus dem Bourbon Cask geschmacklich neue Töne & Tiefen verleihen. Ob das Experiment gelungen ist? Überzeugen Sie sich und Ihre Geschmacksknospen selbst mit einem Tropfen SECRETA ESSENTIAE COGNITIONIS, der „geheimen Essenz der Erkenntnis“!

Das auf lediglich 40 Flaschen streng limitierte Single Cask Bottling ist nicht kühlfiltriert und besticht als „Raw Cask“-Abfüllung durch seine natürliche Färbung & Fassstärke. Zum Kauf bereit ist der Single Malt Whisky ab dem 11. November 2022.

SECRETA ESSENTIAE COGNITIONIS

Speyside Single Malt Whisky known as Glenshiel

11 Jahre Reifung im First Fill Ex-Bourbon Cask + 1-monatiges Finish im Apfel Balsamico Fass

Single Cask Bottling

60,2 % ABV

0,5 Liter

40 Flaschen à 79,00 Euro

„Herbstzeit ist Apfelzeit – und abgesehen davon, dass die beliebten ‚Früchte vom Baum der Erkenntnis‘ einfach lecker & gesund sind, bieten sie eine große Fülle an Verarbeitungsmöglichkeiten, in fester oder flüssiger Form. Eine davon ist Apfelessig … Ich stellte mir nun die Frage, wie sich wohl die fruchtige Süße, Samtigkeit und feine Säure eines mit edlem Apfel Balsamico vorbelegten Fasses auf den Charakter eines gereiften Speyside Single Malts auswirken würde? Gefragt – getan … und das Ergebnis dieses außer-gewöhnlichen Experiments sollte man sich nicht entgehen lassen. Der SECRETA ESSENTIAE COGNITIONIS verleiht dem uralten alchemistischen Prinzip der Transformation auf besonders delikate Weise eine flüssige Form. Ein äußerst aromatischer Tropfen, für den man auch gerne aus dem Paradies vertrieben worden wäre!“ Sebastian Büssing

Tasting Notes:

Nase: Apfelkompott, Gebäck, Ahornsirup & Vanille, würzig, dezente Holznoten und feine Säure

Gaumen: Bratapfel mit Vanillesoße, Apfelkompott mit Zimt angemacht, dann viel Süße und dezente würzig-holzige Noten

Abgang: Lang und wärmend mit viel Süße und Frucht, am Ende trocken werdend

Zu beziehen ist diese und weitere SPIRITS ALCHEMIST-Abfüllungen über den Onlineshop unserer Partner von der „Sauerländer Edelberennerei“: www.sauerlaender-edelbrennerei.de/collections/whisky





Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritalchemist.com oder https://sauerlaender-edelbrennerei.de