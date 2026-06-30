Whisky im Bild: St. Kilian Whisky Festival 2026 in Rüdenau

39° im Schatten sind nicht die besten Voraussetzungen dafür, entspannt Whisky zu genießen – das hielt aber zahlreiche Whiskyfreunde nicht davon ab, das 4. St. Kilian Whisky Festival auf dem Gelände der Brennerei in Rüdenau und oben in der Bunker City zu genießen.

Begonnen wurde das Festival wie jedes Jahr mit einem (ausverkauften) Pre-Opening, und das wiederum mit einem speziellen Tasting, das diesmal – nach dem Abgang von Master Distiller Mario Rudolf – von Kim und Kevin Dippel, verantwortlich für Produktion und Qualitätssicherung, gehalten wurde (ein Interview mit den beiden können Sie in Kürze bei uns sehen). Es gab dabei Raritäten aus der Geschichte der Destillerie, die aus dem eigenen Archiv geholt wurden und zum Teil danach auch im Shop zu kaufen waren (vieles davon sehr rasch ausverkauft).

Das Pre-Opening selbst fand dann wie immer vor der Brennerei statt – die Hitze zwang einige, sich in die klimatisierten Räume des Besucherzentrums zuruückzuziehen. Angenehmer wurde es – temperaturmäßig – erst nach dem Ende der Freitagsveranstaltung, die trotz des zweitwärmsten Junitages der Meßgeschichte für viele ein gelungener Abend war.

Der Samstag war dann der heißeste Junitag der Meßgeschichte, mit Spitzenwerten an die 40°C. Rundum wurden Veranstaltungen abgesagt, bei St. Kilian hatte man sich so weit wie möglich auf die Hitze vorbereitet – und auch die Gäste taten das Ihre, sodass der Tag ohne Hitzeopfer, die durch Rettungskräfte versorgt werden mussten, ausklingen konnte. Neben der gewohnten Whisky-Rally gab es natürlich auch jede Menge interessanter Verkostungen, sowohl in der Brennerei selbst als auch oben in der Bunker City, darunter auch das Abschiedstasting von Distiller Lars Baethcke, der nach diesem Wochenende zu Manuela Habbel in die Destillerie & Brennerei Heinrich Habbel wechseln wird.

Schlusspunkt war ein furioses Raritäten-Tasting mit mehr als 50 Teilnehmern mit Brand Ambassador Christoph B. Albietz, in dem es auch den allerersten Whisky von St. Kilian zu verkosten gab.

Das Team von St. Kilian Distillers hat aus den Umständen wohl das Bestmögliche gemacht und ein Festival auf die Beine gestellt, das den Widrigkeiten trotzte. Es hat Spaß gemacht, das Feedback war positiv – und man freut sich schon auf das nächste Festival, wenn die Temperaturen dann vielleicht wieder weniger schweißtreibend sind.

Finden Sie anschließend eine unkommentierte Galerie mit knapp zwei Dutzend Bildern vom Festival, die sich durch Anklicken vergrößern lassen: