Whiskyclubs stellen sich vor (3): Whiskyfreunde Pfalz e.V.

Wer sich mit Whisky beschäftigt, der wird bald seine Leidenschaft mit anderen teilen und sich darüber austauschen wollen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz viele Whiskyclubs gegründet haben und teilweise bereits seit Jahrzehnten eine großartige Anlaufstelle für Neulinge und ein Platz für den Austausch unter alten Hasen geworden sind.

Wer Mitglied in so einem Whiskyclub ist, der weiß diese Vorteile zu schätzen und möchte sie teilen. Und als Club weiß man, dass neue Mitglieder das Gemeinsame immer bereichern können.

Wir bei Whiskyexperts wollen daher ab sofort diesen Whiskyclubs eine Bühne bieten. Sie werden bei uns jeden Sonntag eine Plattform finden, mit der sie sich der Öffentlichkeit vorstellen können. Was sie so tun, wann wo sie sich treffen, was sie den Mitgliedern bieten. Der Club, der sich hier in dieser Woche vorstellt, sind die

Whiskyfreunde Pfalz e.V.

Beheimatet in der wunderschönen Pfalz in Böhl-Iggelheim, haben wir 2013 unseren Verein gegründet und sind inzwischen auf über 120 Mitglieder angewachsen.

Wir sind eine neugierige und agile Truppe, die alles zum Thema Whisky und Schottland wissbegierig aufnimmt. So besuchen wir mehrfach im Jahr Whiskymessen (Frankfurt, Schwetzingen, Limburg) und laden gerne externe Referenten für unsere Mitglieder ein (Ewald Stromer von Bruichladdich, Simon Jakob von Heidelberg Highlands, Julia Nourney als unabhängige Referntin).

Ein Teil unserer Mitglieder ist reiselustig und war in den letzten Jahren mehrfach in Schottland unterwegs. Neben den klassischen Whiskyzielen waren wir unter anderem auch beim Feis Ila, auf Arran (eine Woche Wandern), auf den äußeren Hebriden, Ardnamurchan und Orkney unterwegs.

Vereinsleben schreiben wir Groß und setzten dabei neben unseren monatlichen Stammtischen in Frankenthal und Iggelheim auf einen bunten Strauß von Aktivitäten im Jahr (Whiskywanderungen im Frühjahr und Herbst, sommerliches Familienfest, Ausflug zur Kyrburg).

Aber wir kochen keineswegs nur eigenen Saft, wir gehen raus unters Volk und geben unsere Begeisterung zu Whisky und Schottland weiter. Hauptaktivität ist unser Stand auf der Böhler Kerwe am letzten Augustwochenende. Über vier Tage präsentieren wir Whiskys, Cocktails (natürlich auf Whiskybasis) und Leckereien vom schottischen Hochlandrind, musikalisch wunderbar untermalt von der K-Town Pipe Band aus Kaiserslautern.

Die Welt des Whisky ist so riesig und es gibt so unendlich viel zu entdecken, lernen und erleben. Frei nach Willie Tait, den wir einen genialen Tag auf Jura beim Feis Ila erleben durften „Die Welt ist voll von wunderbarem Whisky, probiert und lasst euch von den eigenen Empfindungen leiten“.

Alles weitere über unseren Verein findet ihr auf unserer Homepage http://whiskyfreundepfalz.de/

Name des Clubs: Whisky Freunde Pfalz e.V

Gegründet im Jahr: 2013

Anzahl der Mitglieder: 121

PLZ und Ort des Clubs: 67459 Böhl-Iggelheim

Webseite (falls vorhanden): www.whiskyfreundepfalz.de

Verantwortlicher Clubleiter: Dieter Keck

E-Mail-Kontaktadresse: vorstand@whiskyfreundepfalz.de

Wie kann sich Ihr Whiskyclub unseren Lesern vorstellen? Schicken Sie uns einfach eine Mail mit dem Betreff „Clubvorstellung“ an team @ whiskyexperts.net mit folgenden Anhängen:

Dieses Word-Dokument ausgefüllt (es enthält einige Fragen zu Ihrem Club, bitte nicht verändern)

eine Kurzvorstellung von maximal 350 Wörtern (wer sind Sie, was bieten Sie, an wen wenden Sie sich, Highlights etc.)

(wer sind Sie, was bieten Sie, an wen wenden Sie sich, Highlights etc.) dazu mindestens ein JPG-Bild , für das Sie die Rechte besitzen und das wir zur Vorstellung verwenden dürfen (das Bild, das wir als Titelbild verwenden, muss im Querformat 1920×1080 sein)

, für das Sie die Rechte besitzen und das wir zur Vorstellung verwenden dürfen (das Bild, das wir als Titelbild verwenden, muss im sein) ein Clublogo als jpg, falls vorhanden

als jpg, falls vorhanden wenn Sie wollen, können Sie uns auch ein kurzes Video (nicht länger als 1 Minute) zum Download zur Verfügung stellen (kein Muss!)

Ihr Club muss ohne kommerzielle Ausrichtung arbeiten, mindestens sechs Mitglieder haben und seit mindestens 2 Jahren bestehen. Mit der Einsendung erklären Sie, dass Sie im Namen des Clubs sprechen dürfen und der Inhalt der Vorstellung mit den Verantwortlichen des Clubs abgesprochen ist. Wir veröffentlichen die Beiträge jeweils am Sonntag – in keiner spezifischen Reihenfolge (wir können auch nicht sagen, wann genau Ihr Club an der Reihe ist). Für den Inhalt der Beschreibung des Clubs ist der Club selbst verantwortlich, wir bearbeiten die Beschreibung nicht redaktionell.