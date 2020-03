Whiskyclubs stellen sich vor (5): malt’n’more e.V.

Wer sich mit Whisky beschäftigt, der wird bald seine Leidenschaft mit anderen teilen und sich darüber austauschen wollen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz viele Whiskyclubs gegründet haben und teilweise bereits seit Jahrzehnten eine großartige Anlaufstelle für Neulinge und ein Platz für den Austausch unter alten Hasen geworden sind.

Wer Mitglied in so einem Whiskyclub ist, der weiß diese Vorteile zu schätzen und möchte sie teilen. Und als Club weiß man, dass neue Mitglieder das Gemeinsame immer bereichern können.

Wir bei Whiskyexperts wollen daher ab sofort diesen Whiskyclubs eine Bühne bieten. Sie werden bei uns jeden Sonntag eine Plattform finden, mit der sie sich der Öffentlichkeit vorstellen können. Was sie so tun, wann wo sie sich treffen, was sie den Mitgliedern bieten. Der Club, der sich diese Woche vorstellt, ist der

malt’n’more e.V.

Der Verein wurde am 18. August 2006 in Waldbronn von 12 Whiskyliebhabern gegründet. Seine Mitglieder treffen sich regelmäßig, um gemeinsam über das „Lebenswasser“ zu philosophieren. Dabei werden regelmäßig Tastings durchgeführt (entweder in Eigenregie mit den zahlreichen Flaschen aus dem Clubbestand oder mit Besuchen von Markenbotschaftern), Ausflüge zum Thema organisiert (Destillerien oder Messen) oder Cluburlaube angeboten. Auch die kulinarische Seite kommt dank dem jährlich durchgeführten Full Scottish Breakfast und Whiskymenü nicht zu kurz. Nicht zuletzt gibt es jedes Jahr eine eigene Clubabfüllung, die den Mitgliedern im heutigen Preisumfeld zu einem traumhaften PLV angeboten wird. „Herzstück“ ist jedoch der jeden zweiten Dienstag im Monat stattfindende Clubabend im eigenen Clubraum im Lindenbräu Waldbronn. Jeder, der begeisterter Whisky-Fan ist, ist herzlich eingeladen, an diesem Abend einfach mal reinzuschnuppern, dem Verein beizutreten und sich uns anzuschließen!

Clubdaten: