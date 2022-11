Whiskyfass.de präsentiert erste Private Cask Abfüllung gemeinsam mit Isle of Arran Distillers: 10yo Single Malt aus Bourbon Barrel

Einen besonderen Whisky stellt whiskyfass.de als ihre nächste Veröffentlichung und erste Private Cask Abfüllung vor: ein 10 Jahre alter Arran aus einem Bourbon Barrel – in Fassstärke und natürlich ohne Farbstoffe und ohne Kühlfiltration. Es gibt insgesamt nur 231 Flaschen davon, und wie Sie eine für sich sichern können sowie weitere Details erfahren Sie in der Info, die wir von whiskyfass.de erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskyfass.de präsentiert erste Private Cask Abfüllung in Kooperation mit Isle of Arran Distillers: 10-jähriger Single Malt aus Bourbon Barrel

Oyten, 17.11.2022. Whiskyfass.de stellt exklusiv 10 Jahre alte Einzelfassabfüllung aus einem Bourbon Barrel vor. Eine auf 231 Flaschen begrenzte Private Cask Abfüllung.

Nach vielen Monaten der Planung veröffentlicht Whiskyfass.de exklusiv eine 10 Jahre alte Private Cask Abfüllung von der Isle of Arran. Der Charakter des Whiskys wurde seit der Destillation 2012 ausschließlich durch ein Bourbon Barrel ausgebaut. Neben einer Fassstärke von 56,9% überzeugt der Island Single Malt mit einem facettenreichen Geschmacksprofil, das geprägt ist von Honig, Vanille und einer angenehmen Würze. Auf eine Kältefiltration oder Färbung wurde verzichtet. Nicht zuletzt wurde das Profil des Whiskys auch durch die einzigartigen klimatischen Bedingungen der Isle of Arran geprägt.

„Es freut uns sehr, dass wir eines der begehrten Private Casks aus Lochranza auf der Isle of Arran beziehen konnten“, so Ingo Jagels, Geschäftsführer von Whiskyfass.de. „Wir kennen die Bourbon Barrel Reifung von Arran, daher war die Entscheidung leicht und bei derVerköstigung wurde unsere Entscheidung sofort bestätigt“, so Jagels weiter.

Die einmalige Auflage des Arran Single Malts ist auf 231 Flaschen begrenzt. Jede Flasche ist nummeriert und wurde mit 56,9 % Fassstärke für einen unverfälschten Genuss abgefüllt. Er ist ab sofort für 99,88€ auf Whiskyfass.de verfügbar – solange der Vorrat reicht: https://whiskyfass.de/arran-2012/2022-10-jahre- whiskyfass.de-private-cask-single-malt-whisky

Über Whiskyfass.de

Der Onlineshop Whiskyfass.de startete den Verkauf von Whiskys und Spirituosen im Oktober 2020 und blickt seitdem auf ein schnelles Wachstum zurück. Handverlesene Whiskys und Spirituosen aus der gesamten Welt werden angeboten. Bereits mehr als 1.700 Produkte befinden sich im Sortiment, das stetig weiter ausgebaut wird. Eine Ergänzung der Produktpalette bildet die Kooperation mit der Island Brennerei Isle of Arran Distillers in Lochranza.

Über Isle of Arran

Die Brennerei Isle of Arran wurde 1994 am Fuße des Dorfes Lochranza gebaut. Am 29. Juni 1995 floss der erste Alkohol aus den Brennblasen und brachte dadurch nach mehr als 150 Jahren die legale Destillation nach Arran zurück. Diese Brennerei war die erste in einer neuen Generation von Brennereien in den 90er Jahren. Seit jenem Tag im Juni 1995, als das erste Fass abgefüllt wurde, produziert Arran erstklassigen ungetorften Single Malt Whisky, der durch zahlreich gewonnene Goldmedaillen internationale Anerkennung gefunden hat.