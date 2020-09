Whiskyfun: Angus verkostet Aberlour

Zwei fassstarke Whiskys aus der Destillerie Aberlour sind heute die Mitglieder einer Verkostung bei Angus MacRaild auf Whiskyfun, die sich „A personal selection of the finest spirits that should have appeared in Paris“ betitelt und die Whiskys bespricht, die in dem Onlinetasting, das das Paris Whisky Festival in diesem Jahr ersetzen muss, zur Verkostung kommen (oder in Paris vorgestellt werden sollten). Den Beginn macht eine Abfüllung aus Aberlour, der Angus einen A’bunadh gegenüberstellt.

Mehr dieser Verkostungen sollen in der nächsten Zeit folgen – hier aber einmal die Resultate von heute:

(62.4%, OB, cask #2575, 263 bottles): 92 Punkte Aberlour ‚A’bunadh batch #66’ (59.2%, OB, 2020): 87 Punkte