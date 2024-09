Whiskyfun: Angus verkostet ältere Abfüllungen und neue(re) Destillerien

Ardnamurchan 2018/2024 (59.1%, OB for The Whisky Exchange, cask #1058, 1st fill sherry butt, 702 bottles) 87

Ardnamurchan 2017/2023 (59.7%, Berry Brothers & Rudd ‘The Pioneers’, cask #374, sherry hogshead, 302 bottles) 90

Daftmill 15 yo 2007/2023 ‘Fife Strength’ (56.3%, OB for UK Independent Whisky Retailers, 1st fill bourbon barrel) 89

Daftmill 15 yo 2007/2023 (56.4%, OB for The Whisky Exchange, #009, bourbon barrel with PX sherry finish, 171 bottles) 85

Glen Grant 24 yo 1998/2023 (51.2%, Club Qing, cask #13087, sherry hogshead, 224 bottles) 88

Glen Grant 1972/1993 ‘The Dark Side of the Moon’ (56.1%, Signatory for Velier Import, casks #6024-6025, sherry) 93

Glen Grant 25 yo (86 US proof, Stuart MacNair for USA, stopper cork, bottled early 1960s) 92

Glendronach 1970/1992 ‘Reserve Cantarelli’ (43%, Signatory for Velier, casks #546-547, sherry hogsheads, 1200 bottles) 91

Glendronach (56.02%, OB, 1950s) 93

Lagavulin 16 yo (43%, OB ‘White Horse’, 1 litre, early 1990s) 92

Lagavulin 12 yo (43%, OB ‘White Horse’, Montenegro import, green glass, dark vatting, mid-1980s) 91