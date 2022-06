Whiskyfun: Angus verkostet neun Whiskys von den westlichen Inseln

Die Whiskyregion Islands gibt es offiziell nicht, sie ist laut Definition der Scotch Whisky Association den Highlands zuzurechnen. In der Praxis hält sich niemand daran, und so wollen wir auch nicht päpstlicher als der Papst sein – und setzen gleich eins drauf, indem wir in der Überschrift die tatsächlich existierende Region Islay den Inseln zurechnen. Sowas aber auch!

Das abgehandelt, zum Thema der Nachricht: Angus MacRaild verkostet heute auf Whiskyfun neun Whiskys von den Inseln Mull, Jura und Islay – sowie einen Nicht-Whisky, der aber nicht das Thema von Whiskyexperts ist. Die Wertungen reichen von 87 bis 91 Punkten, also von sehr gut bis hervorragend. Schauen wir uns die Verkostung im tabellarischen Überblick an:

Abfüllung Punkte

Jura 20 yo ‚Batch 5‘ (48.2%, That Boutique-y Whisky Co, 901 bottles) 87 Jura 28 yo 1993/2021 (48.2%, Mossburn, hogshead, 220 bottles) 90 Tobermory 24 yo 1994/2022 (49.8%, C.Dully Selection for Sansibar, cask #10942, sherry butt, 78 bottles) 88 Tobermory 25 yo 1996/2022 (50.1%, Dram Mor, refill hogshead + 1st fill Calvados finish, 167 bottles) 88 Tobermory 26 yo 1995/2021 (51.0%, North Star, refill hogshead, 238 bottles) 89 Ledaig 19 yo 2001/2021 (49.2%, Club Qing & Friends, hogshead, 219 bottles) 90 Islay 30 yo 1990/2021 (48.8%, Thompson Bros ‚Error 502 Bad Gateway‘, refill hogshead, 89 bottles) 91 Islay 30 yo 1990/2021 (49.4%, Thompson Bros / Auld Alliance, refill barrel, 252 bottles) 91 Islay 29 yo 1991/2021 (49.2%, Thompson Bros / Auld Alliance, refill barrel, 240 bottles) 90

Als Titelbild haben wir stellvertretend für die anderen Inseln Jura und die Paps of Jura ausgesucht, von Islay aus gesehen. Zwei Inseln in einem Photo – das Beste, was wir zustande bringen 😉