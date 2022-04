Whiskyfun: Angus verkostet zwei Old Pulteneys

Die Finest Spirits, das Kultfestival für Edelspirituosen, kehrt im kommenden Jahr nach pandemiebedingter Pause wieder zurück – mit neuem Termin in altbekannter Location. Vom 1. bis 3. April 2022 lädt das stimmungsvolle Ambiente im MVG Museum München wieder zum ausführlichen Verkosten, Entdecken, Lernen und Genießen ein. Themenschwerpunkt wird der Aperitivo sein. Darüber hinaus rücken an den drei Festival-Tagen wie gewohnt hochkarätige Masterclasses in den Fokus, bei denen Experten Einblicke in ausgewählte Spirituosenwelten geben. Nach heutigem Stand wird das Festival mit gut 120 Ausstellern unter 2GBestimmungen und in zwei Zeitslots pro Tag durchgeführt.