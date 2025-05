23.05. & 24.05.: Lautrer Whiskydays 2025 – die Whiskymesse in Kaiserslautern

Die Lautrer Whiskydays in der Zweitauflage!

Nach dem debut im vergangenen Jahr (wir berichteten) finden auch 2025 wieder die Lautrer Whiskydays statt. Am 23. und 24 . Mai bieten in der „Mensa“ der BBS I Technik in Kaiserslautern viele Aussteller Whisky, Whiskey und alles, was dazu gehört

Hier die Infos, die uns zu den Lautrer Whiskydays zugesendet wurden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Lautrer Whisky Days 2025 / 23.05.2025 & 24.05.2025

Der Veranstalter

Die Lautrer Whisky Days werden von Michel Krebs & Sven-Alexander Krebs, zwei absoluten Whisky Liebhabern aus „de Hinnerpalz“, in 2ter Runde für 2025 in Kaiserslautern veranstaltet.

Das Duo aus Neffe & Onkel, wird unterstützt von Familie und Freunden aus der großen Welt der flüssigen Verführungen.

www.lautrer-whisky-days.de

Anpacken und Machen, das ist unser Motto, was sich in 2024 direkt bewehrt hat!

Über 500 Besucher haben an zwei Tagen unsere Messe „mit Leben gefüllt“. Reinster Hochgenuss, des flüssigen Goldes aus aller Welt, präsentieren wir euch in Kaiserslautern an zwei Messe Tagen:

Freitag den 23.05.2025 von 17:00 – 22:00 Uhr

Samstag den 24.05.2025 von 11:00 – 19:00 Uhr

Die Location

Veranstaltet werden die „Lautrer Whisky Days“ am 23.05.2025 und 24.05.2025 in der „Mensa“ der BBS I Technik auf dem sagenumwogenden Kaiserberg, (Eingang Süd), Kaiserbergring 29, in 67657 Kaiserslautern. Nach einer umfangreichen Renovierung, erstrahlt diese in einem neuen und einladenden Glanz.

Für unsere zweiten „Lauter Whisky Days“ eine spitzten Location mit fantastischem Pächter und dessen Team. Thomas Fröhlich (www.fröhlich-eventcatering.de) und sein Team werden an beiden Messetagen für das Leibliche Wohl aller Besucher, mit alkoholfreien Getränken und kleinen Speisen vor Ort sorgen. Im Innen- und Außenbereich erwartet sie ein umfangreiches Angebot rund um die Veranstaltung.

Das Event

Anpacken und Machen, ist unser Motto!

Die „Lautrer Whisky Days“ werden ganz im Zeichen des flüssigen Goldes liegen. Zwei Tage, an denen Whisky / Whiskey und alles, was dazu gehört im Vordergrund stehen soll.

Tage zum Verkosten und Genießen, Zeit zum fach-simpeln und diskutieren.

Stunden in denen man sich einfach in die Welt des vielfältigen Geschmacks, flüssiger Überraschungen entführen lässt.

Siebzehn Aussteller werden Freitag und Samstag, an ihren eigens dafür hergerichteten Masseständen, Abfüllung der verschiedensten Brennereien „Around The World“ präsentieren und zur Verkostung anbieten.

Schottland, Irland, Amerika, Indien, Deutschland, um nur einige zu nennen. Vom neusten Trend über zeitlose Klassiker bis hin zu einzigartigen Raritäten, wird für jeden „Gaumen“ etwas dabei sein.

Mit dabei sind die Teams von: