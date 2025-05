Die Frühlingsserie von James Eadie ist jetzt in der Schweiz erhältlich

Die Frühlingsserie von des unabhängigen Abfüllers James Eadie erreichen dank des Importeurs Los Hermanos die Schweiz. Ihre Premiere feiern die Bottlings bei der Whiskymäss Winterthur am 16.5. und 17.5. ihre Premiere. Auch aus dem Hause James Eadie kommt die offizielle Festivalabfüllung dieses Events, mehr zu diesem Bottling in der Presseaussendung, die wir von Los Hermanos erhalten haben:

James Eadie neue Abfüllungen Frühling 2025 und Festivalabfüllung für die Whiskymäss Winterthur

Ab sofort sind die Frühlingsabfüllungen des unabhängigen Abfüllers James Eadie Ltd. in der Schweiz erhältlich. Die Neuheiten werden an der Whiskymäss Winterthur, 16.5. & 17.5.2025, Premiere feiern und bieten erneut ein hervorragendes Preis-Genuss Verhältnis mit viel Charakter und Authenzität – darunter befinden sich wunderschöne Whisky von den Destillerien Aberlour, Glen Spey, Mannochmore, Finglassie, Cambus, Strathclyde, Glengarioch, Glen Elgin und Caol Ila. Speziell zu erwähnen ist ein Lowland Single Grain Whisky der Cambus Destillery, welcher für 31 Jahre in einem Wood Sherry Butt gereift ist.

Ein besonderes Highlight stellt die offizielle Festivalabfüllung dar:

James Eadie – Dalmunach 8 Jahre Sherry Cask Finish

61%, nur 126 Flaschen

exklusiv für die Whisky Mäss Winterthur 2025 abgefüllt

Tastingnotes: Reichhaltige Gewürz- und Fruchtnoten, ein Hauch von Sahne und Buttergebäck.

Besonders freuen wir uns, dass Rupert Patrick, Inhaber von James Eadie und Ur-Ur-Enkel von James Eadie, persönlich an der Messe teilnehmen wird. Es ist die ideale Gelegenheit für Besucher, direkt mit dem Markeninhaber ins Gespräch zu kommen und sich kompetent beraten zu lassen.

Importeur: www.los-hermanos.ch

Weitere Infos zur Messe finden Sie unter: www.whiskymaess.ch