Am 8. März: Mit Glenturret zum International Scotch Day anstoßen

Morgen, am 8. Februar, feiert die Whiskywelt den International Scotch Day mit Tastings, Veranstaltungen oder einfach einen guten Schluck für sich oder zusammen mit Freunden.

Zu diesem Anlass hat uns Kirsch Import, der deutsche Importeur der Destillerie Glenturret, Informationen zum International Scotch Day, zur Bedeutung von Whisky für die Wirtschaft und zu Glenturret geschickt – und ausgezeichnete Bilder der Highland-Brennerei, die wir zusammen mit den Infos gerne mit Ihnen teilen wollen.

Hier zunächst Wissenswertes über den International Scotch Day, Glenturret und ihre Abfüllungen – und dann die klickbare Galerie mit 20 Bildern von Glenturret einst und jetzt. Viel Vergnügen damit!

Urschottisch & unverfälscht: Mit Glenturret zum International Scotch Day anstoßen

Stuhr, 07.02.2024 Der International Scotch Day verbindet jährlich am 08. Februar weltweit Fans des schottischen Whiskys. Zum Anstoßen ist kaum ein Single Malt authentischer als The Glenturret. Denn: Die Brennerei ist wahrscheinlich die älteste noch aktive des Landes.

Scotch Whisky erzählt eine faszinierende Erfolgsgeschichte, die jährlich am 08. Februar mit dem International Scotch Day gefeiert wird. An diesem Tag versammeln sich Whiskyfans auf der ganzen Welt, um die oft handwerklich hergestellte und traditionsreiche Spirituose zu zelebrieren. Events, Verkostungen und mehr in Bars, Restaurants und Brennereien rund um den Globus bieten Genussmenschen die Gelegenheit, gemeinsam mit schottischen Whiskys anzustoßen. In den sozialen Medien werden die Begeisterung für die feinen Tropfen, die Ereignisse und Erlebnisse rund um den Jahrestag unter einem Hashtag geteilt: #InternationalScotchDay.

Schottischer Whisky schmeckt auch der Wirtschaft

Der Erfolg von Scotch ist unbestritten, aber auch konkret in Zahlen messbar. Laut eines Marktforschungsberichts des Instituts Fortune Business Insights wird die Größe des weltweiten Scotch-Whisky-Marktes im Jahr 2023 auf 32,72 Milliarden US-Dollar geschätzt, Tendenz steigend. Blended Scotch macht hierbei den größten Marktanteil aus, und der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt.

In Deutschland sind die Zahlen auch beachtlich: Statista gibt an, dass 2023 im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland (exklusive Aldi) rund 17,1 Millionen 0,7 Liter- Flaschen Scotch Whisky verkauft wurden, die für rund 187,1 Millionen Euro Umsatz sorgten.

Weichensteller des Erfolges: The Glenturret

Eine derjenigen Brennereien, die fast von Beginn an diese Erfolgsgeschichte mitschreiben, ist The Glenturret. Die nach eigenen Angaben älteste noch aktive Brennerei Schottlands liegt im Herzen des Landes, am Barvick Burn, dort, wo die Highlands an Höhe gewinnen.

1763 kam es zur ersten urkundlichen Erwähnung der Distillery. Vermutlich wurde aber bereits viele Jahre zuvor an Ort und Stelle Whisky gebrannt. Der Übergang von der einstigen Whiskyherstellung für das Blending hin zu hauseigenen Single Malts erfolgte 2019.

Die altehrwürdige Brennerei ist pittoresk: Niedrige weiß getünchte Gebäude der kleinen Destillerie beheimaten neben hölzernen Washbacks und einer historischen Malzmühle nur zwei Kupferbrennblasen. Produziert wird damit weitestgehend wie vor 250 Jahren, mit Hand und Herz. Das Ergebnis sind leichte, malzige und mit Zitrusnoten ausgestattete Abfüllungen, die Glenturret Single Malts zu Geheimtipps machen – und zum optimalen Dram für den International Scotch Day.

Die 2024er-Releases von The Glenturret bieten eine vielfältige Auswahl für jeden Geschmack. So zeigt sich der Triple Wood weich, süß und fruchtig. Rauchfans greifen zum Glenturret 10 y.o. Peat Smoked, der getrocknete Äpfel mit Vanille, Seesalz und Torfrauch vermählt. The Glenturret 12 y.o. entfaltet üppige Noten von Trockenfrüchten, warmer Würze, süßer Vanille und dunkler Frucht. Dafür reift er unter anderem in Pedro Ximénez sowie Oloroso Sherry Casks. Ein komplexer Whisky mit subtilen Noten von Ananas, gewürzt mit Zimt und Ingwer ist The Glenturret 25 y.o., der in Fasstypen von Butt bis Firkin reifte. Unter anderem im Port Pipe entwickelte der stolze Glenturret 30 y.o. sein von Gewürzen, Rosinen, Zitrusfrüchten und gerösteter Eiche geprägtes Profil.