Ardnamurchan Distillery stellt The Midgie 2025 vor

Wer einmal während des Sommers Schottland besuchen konnte, wird sich an die kleinen, nie einzeln auftretenden Plagegeister sicherlich noch erinnern können. Die Rede ist hier selbstverständlich von den Midges. Genauer gesagt von der Highland midge, wissenschaftlich als Culicoides impunctatus bezeichnet, und auf Scots Midgie genannt. Bereits im letzten Jahr widmete die Ardnamurchan Distillery ihnen mit ‘The Midgie’ eine eigene. Die auf 6.200 Flaschen limitierte Abfüllung erschien in Groß-Britannien und ist ausverkauft. In diesem Sommer kehrt ‘The Midgie’ selbstverständlich zurück, und dies in größerer Anzahl und mit einer weiteren Verbreitung.

The Midgie 2025 besteht aus getorftem und ungetorftem Whisky der Ardnamurchan Distillery aus den Jahren 2017, 2018 und 2019, gereift in einer Kombination aus Bourbon- und Portweinfässern. In die 16.500 Flaschen verfügbaren Flaschen kommt der Whisky mit 48 % Vol. In Groß-Britannien ist The Midgie 2025 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von £55 erhältlich. Ab dem kommenden Monat wird er dann weltweit erscheinen.