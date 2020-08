Bottle Market findet wieder 2021 statt

Wie wir heute in einer Pressemitteilung der Messe Bremen erfahren haben, wird unter anderem der Bottle Market in diesem Jahr nicht stattfinden. Angesichts der erforderlichen Hygienemaßnahmen sind „gesellige und genussvolle Veranstaltungen, bei denen das Verkosten im Mittelpunkt steht“, nicht möglich. Diese Messe wird erst wieder 2021 stattfinden. Doch dieser schlechten Nachrecht stehen zwei gute Nachrichten gegenüber. Wie auf der Website des Bottle Market zu lesen, wird es 2021 dann allerdings zwei Bottle Markets geben. Der Bottle Market Spring ist schon terminiert und wird vom 16. bis zum 18. April 2021 gehen. Weitere Informationen dazu gibt es im nächsten Monat, ebenso wie alles zu diverse Online-Tastings, die anstelle des Bottle Market stattfinden sollen.

Näheres finden Sie in der folgenden Pressemitteilung der Messe Bremen sowie in der danach folgenden Ankündigung des Bottle Markets.

Planungen für ReiseLust und CARAVAN Bremen laufen

FISCH&FEINES und BOTTLE MARKET finden wieder 2021 statt

6. August 2020. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MESSE BREMEN und der Fachausstellungen Heckmann GmbH in Hannover lassen sich von der Corona-Pandemie nicht beirren. Organisationsteams arbeiten in beiden Häusern engagiert auf zwei Veranstaltungen im November hin: die Urlaubsmesse ReiseLust und die CARAVAN Bremen von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. November 2020. Erstmals sollen die beiden Messen sämtliche sieben Hallen der MESSE BREMEN belegen und nicht nur die Hallen 4 bis 7. „Unser Hygienekonzept sieht vor, die Veranstaltungen viel weitläufiger zu gestalten“, sagt Kerstin Renken, Bereichsleiterin Verbrauchermessen. „Wir können zwei sehr unterhaltsame, bunte Events mit tollen Ausstellern zu deutschen und internationalen Zielen sowie vielen inspirierenden Vorträgen bieten“, ist Kerstin Renken mit Blick auf den Stand der Vorbereitungen sicher. „Zu den aktuellen Trends gehört ja zum Beispiel das Campen und allein die Auswahl an Wohnmobilen ist groß.“ Über die Pläne sei man in ständigem Austausch mit den Behörden. Zeitgleich mit den beiden Messen waren ursprünglich die Genießermesse FISCH&FEINES und das CRAFT BEER EVENT geplant und von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. November, dann der BOTTLE MARKET für Whisk(e)y, Gin, Rum und mehr. Beide Veranstaltungen finden aber erst wieder 2021 statt. „Wir bedauern die Absagen sehr“, sagen Kerstin Renken und Claudia Nötzelmann, die als Bereichsleiterin Fachmessen und Special Interest für die FISCH&FEINES zuständig ist. „Doch gesellige und genussvolle Veranstaltungen, bei denen das Verkosten im Mittelpunkt steht, wären angesichts der erforderlichen Hygienemaßnahmen nicht möglich.“ Nun denke man über Alternativkonzepte nach. Mehr Infos: www.reiselust-bremen.de, www.caravan-bremen.de, www.fisch-feines.de, www.bottle-market.de

Liebe Spirits-Fans,

wir haben uns entschieden, den diesjährigen BOTTLE MARKET nicht stattfinden zu lassen und auf den 19. – 21. November 2021 zu verschieben.

Euch möchten wir ein tolles Event mit der gewohnt geselligen und entspannten BOTTLE MARKET Atmosphäre bieten. Wir wünschen uns, dass Ihr Euch mit Freunden trefft, fachsimpelt und Eurer Leidenschaft für spannende Spirituosen und hochwertigen Genuss frönen könnt. Dies wird in diesem Jahr leider nicht wie in den Vorjahren möglich sein, denn die Auflagen würden massive Einschränkungen bedeuten.

Damit Ihr wenigstens ein bisschen BOTTLE MARKET im November erleben könnt, wird es diverse Online-Tastings geben. Dazu im September mehr.



Wir bedauern die Entscheidung gegen ein Event in 2020, denn das Tollste an unserem Veranstaltungsjahr sind die Tage mit unseren Ausstellern und Besuchern, wenn der BOTTLE MARKET live und in Farbe stattfindet. Wir genießen die vielen netten Gespräche, den geselligen Trubel und den Duft feinster Spirituosen, der durch die Halle 7 wabert. Umso mehr freut es uns, dass wir im kommenden Jahr zwei Mal das Vergnügen mit Euch haben können!



Wann, wenn nicht jetzt!

Schon lange sind wir der Meinung, dass der BOTTLE MARKET auch zwei Mal jährlich funktioniert und stehen damit nicht allein. So nutzen wir diese ungewöhnliche Zeit für neue Ideen. 2021 wollen wir erstmals einen BOTTLE MARKET Spring veranstalten! So viel ist klar: Es wird eine Kombination aus „drinnen & draußen“, aus „Spirits & Food“ werden.



SAVE THE DATE

16. bis 18. April 2021



Näheres dazu im September – stay tuned!