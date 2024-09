Ein torfiger Bruichladdich (mit seinen 50ppm trägt er die Bezeichnung Lochindaal) in einem Alter von 16 Jahren – das ist die neueste Abfüllung von McNeill’s Choice, die wir Ihnen hier heute präsentieren dürfen. Das Fass dazu stammt aus Privatbesitz und ist laut Abfüller die älteste Bourbonfassreifung dieser Bruichladdich-Variante.

Bruichladdich Lochindaal 16 Jahre “The Auld One” – Die älteste Bourbon Cask Reifung seiner Art weltweit von McNeill’s Choice

Das Single Cask kommt unverändert in Fassstärke auf den deutschen Markt. Wie verhalten sich die 50 PPM der eingestellten “Lochindaal” Variante von Bruichladdich nach 16 Jahren?

Private Fassbesitzer sorgen immer wieder für Sternstunden in unserem Dasein als unabhängiger Abfüller. Alleine von Bruichladdich durfte Celtic Events ganze 6 private Fässer in den zwei letzten Jahren importieren und vertreiben, darunter das letzte Rekordfass Port Charlotte 21 Jahre von Andy McNeill persönlich.

Mit dem Lochindaal 16 “The Auld One” wird nun ein weiterer Rekord gebrochen, denn es handelt sich um die aktuell älteste Ex-Bourbon-Reifung eines Lochindaals weltweit. “Lochindaal” ist eine mit 50 PPM getorfte Variante von Bruichladdich, die nur wenige Jahre lang produziert wurde. Die Gesamtmenge der Fässer wird auf grob 250 geschätzt und ist demnach stark limitiert. Die Eckdaten dieser Abfüllung:

Ex-Bourbon Cask Matured, Fassstärke und 50 ppm

“Lochindaal” ist eine eingestellte Variante von Bruichladdich

Destilliert: November 2007 / Abgefüllt: Januar 2024 / Cask No. 3367

Single Cask Bottling / 236 Flaschen

Preis: 199,90 € (285,57 € / 1L) | Shoplink

Erhältlich ist die Flasche im Shop von Celtic Events. Samples sind verfügbar.

Verkostungsnotiz des Abfüllers:

Nase: Einzigartig helle, tropische (Ananas, Orangen, Zitrone) süße Marmelade auf einem Salz-Karamell Biskuit oder einer frischen Waffel. Auffallend ist die extreme Wachsigkeit und Öligkeit dieser süßen Schicht. Darunter

schwere Islay-Alomatik: Dezentes, würziges Torffeuer an einer dominanten, salzigen, stürmischen Küste. Alkohol ist entspannt und gut eingebunden.





Gaumen: Der erste Schluck ist wie in der Nase tropisch süß, eher Richtung Limonade, statt purer Zitrusfrüchte. Rauch und Fruchtsüße im stetigen Wechsel, hat insgesamt Power, wie gewohnt von Lochindaal. Wasserzugabe kann man sich gefühlt sparen, denn es setzt schnell krasser Speichelfluss ein. Der zweite Schluck verhält sich komplett anders, mit getrockneten Kräutern (Richtung Almdudler) und erdigem Torf. Beim Schlucken kommt ein schöner Schub Eichenzucker, der von da an hinten am Gaumen klebt. Insgesamt verhält sich der Torf nach 16 Jahren am Gaumen zurückhaltend und kommt nach Frucht und Kräuter an dritter Stelle.



Abgang: Lang. Im Abgang tritt endlich der Torfrauch kräftig zum Vorschein. Die besondere Wachsigkeit und Öligkeit (Lampenöl) von der Nase taucht wieder auf, dieses Mal im Geschmack. Klassische Bourbon Vanille dazu. Dann rauchiger Almdudler, kräuterig süß – eine Marktlücke? Später nasse Steine an einer rauen Küste.

Private Cask Import benötigt? Anfragen bitte an: mcneill@celtic-events.de.