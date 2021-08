Cara Gilbert neue Distillery Managerin bei Tobermory

Die Tobermory Distillery auf der Isle of Mull, zur Distell Gruppe gehörend, hat eine neue Managerin:

Cara Gilbert. Sie ist mit ihren 27 Jahren einer der jüngsten Distillery Manager in Schottland, kann aber schon auf eine beeidruckende Laufbahn zurückblicken. Nach ihrer Graduation auf der Heriot-Watt University im Jahr 2017, wo sie ein Biologie studierte, machte Sie ein Diplom in Brauerei und Destillation und arbeitete danach in einer Destillerie am Rande Dublins in einem Labor. Sie wechselte danach zur Destillerie Bunnahabhain (ebenfalls zur Distell Gruppe gehörend) als Prozessleiterin.

Zu Tobermory kam sie im Februar dieses Jahres, ebenfalls als Prozessleiterin. Schon im März wurde sie zur stellvertretenden Distillery Managerin ernannt – und übernimmt nun den Job der Distillery Managerin, in dem Sie Master Distiller Brendan McCarron verantwortlich ist.

Der ist übrigens voller Lob für Cara Gilbert: