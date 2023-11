Über die Vorstellung der neuen Deanston Virgin Oak Cask Strength und Bunnahabhain 12 Years Old Cask Strength in Österreich haben wir ja schon mit einer Fotostrecke berichtet – nun sind die beiden Abfüllungen durch den Importeur ammersin in der Alpenrepublik für den Handel erhältlich. Wir präsentieren Ihnen die beiden Whiskys mit etwas Hintergrundinfo und den offiziellen Tasting Notes durch den Pressetext des Importeurs:

Deanston Virgin Oak Cask Strength und Bunnahabhain 12 Years Old Cask Strength ab sofort in Österreich bei ammersin erhältlich

Distell bringt heuer zwei Limited Editions in Fassstärke heraus. Bereits zum dritten Mal kommt Bunnahabhain 12 Year Old, der Klassiker der Destillerie, als Abfüllung in Fassstärke, diesmal mit einem Alkoholgehalt von 60,1 % Vol. in den Handel. Eine Prämiere heuer ist die fassstarke Abfüllung von Deanston Virgin Oak und präsentiert eine intensive, kräftige Fassstärke von 58,8 % Vol. mit viel Geschmackstiefe und toller Textur.

Beide Cask Strength Editions sind in Österreich ab sofort bei Ammersin erhältlich.

Vor kurzem hatten die neuen limitierten Cask Strength Editionen von Deanston Virgin Oak und Bunnahabhain 12 YO in Wien Premiere. Bei einer Verkostung in der neu renovierten Speakeasy-Bar des Trinity Pub in Wien wurden die beiden Cask Strength Whiskys gemeinsam mit ihren originalen Abfüllungen verkostet. Bevor es zur Verkostung hinunter ging, hatten die geladenen Gäste mit der „Dritten-Mann-Tour“ die Möglichkeit im Rahmen einer Führung, Wiens Unterwelt kennenzulernen. Nach diesem kurzen Abstecher in die Unterwelt entführte Markenbotschafterin Chantalle Seidler nach Schottland und führte durch einen genussvollen Abend.

Deanston Virgin Oak Cask Strength – 2023 Edition | Batch No.1

Zum ersten Mal wurde in der jungen, autarken Destillerie in den südlichen Highlands der Deanston Virgin Oak Cask Strength abgefüllt.

Diese Abfüllung in Fassstärke repräsentiert den einzigartigen Charakter und Stil von Deanston. Der Whisky mit den typischen Honigwaben-Noten und „wachsigem“ Charakter bietet intensive, kräftige Aromen von Gewürzen, kandierten Früchten, knackigem grünem Apfel und einem Hauch Zitrus.

Deanston Virgin Oak Cask Strength wurde zunächst in Fässer abgefüllt, in denen zuvor feinster amerikanischer Bourbon reifte. Dies sorgt für den vielseitigen und einzigartig Charakter, der diesen Whisky auszeichnet. Anschließend reifte er für weitere 9 bis 12 Monate in erlesenen Virgin Oak Fässern. Das Ergebnis ist eine intensive, kräftige Fassstärke von 58,8 % Vol. mit noch mehr Geschmackstiefe und Textur.

»In Fassstärke können wir einen kräftigeren, komplexeren Geschmack präsentieren, den man normalerweise nicht mit Deanston Virgin Oak verbindet. Im Vergleich dazu ist die reguläre Abfüllung von Virgin Oak mit 46,3 % Vol. viel süßer und weicher.«, so Julieann Fernandez, Master Blenderin.

VERKOSTNOTIZ:

Optischer Eindruck: Klare Flüssigkeit mit intensiver Bernsteinfarbe und einem Hauch von Gold.

Nase: Intensive, kräftig holzige Aromen und Noten von cremiger Vanillesoße und kandierten Früchten.

Gaumen: Butterscotch, Heidehonig, knackiger grüner Apfel und Deanston‘s typisch „wachsiger“ Charakter.

Abgang: warme Würze mit einem Hauch von Zitrusfrüchten und Honig.

Über die Destillerie: Die Deanston Distillery liegt 13 km von Stirling in der Nähe von Doune und nur 45 Minuten von Edinburgh und Glasgow entfernt am Fluss Teith, der nicht nur das Wasser für den Whisky, sondern auch die Energie für den Betrieb der Destillerie liefert. Die Destillerie selbst wurde Mitte der 1960er Jahre gegründet und befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem Jahre 1785, das zuvor eine Baumwollfabrik beherbergt hatte. Bekannt ist die Destillerie für ihre milden und süßen Single Malts mit ihrem einzigartigen „wachsiger“ Charakter, die weder kühlgefiltert, noch gefärbt werden.

Bunnahabhain 12 Years Old Cask Strength – 2023 Edition

Bereits zum dritten Mal wurde der Bunnahabhain 12 YO in Fassstärke abgefüllt. Diese unverdünnte Hommage an den Klassiker der Destillerie kam heuer mit einem Alkoholgehalt von 60,1 % Vol. in die Flasche und bewahrt das volle Aromen-Spektrum, die sich während der Reifung in Sherry-Fässern entwickelt. Diese limitierte Abfüllung in Fassstärke gibt Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, Bunnahabhain direkt aus dem Fass selbst zu probieren.

Die Abfüllung in Fassstärke verstärkt die Kerneigenschaften des Bunnahabhain 12 YO. Gewürze, gemahlener schwarzer Pfeffer und Zimt, wie auch Mundgefühl und Textur kommen deutlicher und in konzentrierterer Form zum Tragen, ohne den typischen Charakters der Spirituose zu verfälschen.

»Die diesjährige Abfüllung hat das gesamte Spektrum an Aromen beibehalten, die sich während der Reifung in den Sherry-Fässern entwickelt haben. Im Vergleich zur Abfüllung 2022 bietet sie ein fruchtigeres Profil mit Noten von Steinobst und Feigen im Vordergrund und einen weniger würzigen Abgang mit süßen Noten frischer Vanilleschoten.«, schwärmt Master Blenderin Fernandez.

VERKOSTNOTIZ:

Optischer Eindruck: Klar, kräftig Mahagonifarben.

Nase: Blumig und nussig mit Noten von Marzipan, Haselnuss, Mandelcreme und Sauerkirschen.

Gaumen: Geröstete Nüsse und Gewürze im Vordergrund. Nach Zimt und Nelken enthüllen sich sanfte Noten von Butterscotch, Toffee, Rosinen und Kaffee.

Abgang: Anhaltende Noten von Nelken, Haselnuss und Kakao.

Über die Destillerie: Die 1881 gegründete Brennerei Bunnahabhain ist die nördlichste Destillerie auf der Insel Islay und auch eine der abgelegensten. Sie liegt mit Blick auf den „Sound of Islay“, einer Meerenge, die die Hebrideninseln Islay und Jura trennt. Der Name Bunnahabhain bedeutet „Flussmündung“ und meint damit den Margadale River, der unweit der Destillerie ins Meer mündet. Aus seinem klaren Quellwasser wird der Whisky destilliert. Das ist einer der Gründe für die Milde der Bunnahabhain Whiskys. Erst Ende 2022 wurde die Destillerie für ihre nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.