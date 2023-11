Gordon & MacPhail mit starkem Umsatz und hohem Gewinn

In wenigen Wochen wird Ewen Mackintosh das Unternehmen Gordon & MacPhail verlassen und seinen Posten des Managing Directors an seinen Nachfolger übergeben. Dieser wird dann in einem Whisky-Unternehmen tätig sein, das auf ein „ausgezeichnetes“ Jahr zurückblicken kann, wie Mackintosh es gegenüber The press and journal formuliert. Denn das vergangene Geschäftsjahr bis zum 28. Februar 2023 stellt sich so dar:

Der Umsatz stieg um 24 % (von 37,4 Millionen Pfund auf 46,5 Millionen Pfund ), der Gewinn vor Steuern stieg auf 17,4 Millionen Pfund, gegenüber 10,4 Millionen Pfund in den davorigen 12 Monaten. Großen positiven Einfluss auf diese Zahlen hatten zum einen die Veröffentlichung des bisher ältesten Single Malt des Unternehmens, Generations 80 yo, sowie die anhaltende Beliebtheit der Flaggschiff-Marke Benromach. Ihr Umsatz stieg diese wert- und mengenmäßig um 9,5 % bzw. 14,5 %.

Auch im im Zeitraum 2023–2024 sei das Unternehmen weiterhin profitabel gewesen, die Ergebnisse werden jedoch schwächer ausfallen. Gordon & MacPhail sei wie der Rest der Whiskyindustrie „in einigen unserer traditionellen Märkte mit Gegenwind konfrontiert“, so Ewen Mackintosh.

Zukünftig wird Gordon & MacPhail den Fokus auf die Whiskys iherer eigenen Brennereien Benromach und The Cairn legen (im Oktober des letzten Jahres eröffnete Gordon & MacPhail mit The Cairn eine neue Brennerei, wir berichteten). Wie das Unternehmen Anfang des Jahres bekannt gab, wird es keinen Newmake fremder Brennereien mehr ankaufen (wir berichteten). Zwar werden die momentanen Lagerbestände noch mehrere Jahre für eigene Abfüllungen ausreichen. Doch das Ende von Gordon & MacPhail als unabhängiger Abfüller ist eingeläutet.

Im kommenden Jahr werden die Umbauarbeiten des Stammsitzes des Unternehmens in Elgin abgeschlossen sein. Besucher erwartet dort dann ein „einzigartiges Whisky-Erlebnisses“. Ewen Mackintosh wird wahrscheinlich bis zur offiziellen Eröffnung nicht mehr bei Gordon & MacPhail tätig sein, hofft jedoch auf eine Einladung.