Breaking News: Das Ende einer Ära – Gordon & MacPhail stellt mit 2024 das Abfüllen neuer Fässer komplett ein

Nach über 128 Jahren hat sich der unabhängige Abfüller Gordon & MacPhail dazu entschlossen, sukzessive nicht mehr als solcher tätig zu sein, sondern sich auf die eigenen Brennereien (Benromach und Cairns) zu konzentrieren. Mit Beginn 2024 wird man daher nicht mehr New Make fremder Brennereien einkaufen und damit eigene Fässer befüllen. Fremde Fässer aufgekauft hat man sowieso nie.

Einer der Gründe für diese Neuorientierung war unter anderem, dass viele der langfristigen Verträge mit insgesamt 60+ Destillerien von diesen nicht mehr verlängert werden. Der Eigenbedarf ist, wenn die Marktentwicklung den progostizierten Verlauf nimmt, enorm steigend – darauf stellt man sich bei den Brennereien ein, und damit müssen unabhängige Abfüller aller Größenordnungen leben.

Die Entscheidung wurde erstmals im Rahmen eines Tastings in London Ende Juni bekanntgegeben, aber mit einem Embargo bis heute belegt. Dieser signifikante Einschnitt im Geschäftsmodell von Gordon & MacPhail bedeutet nun aber nicht, dass es ab sofort keine Bottlings mehr von dort geben wird. Für die nächsten Jahrzehnte hat man genügend befüllte Fässer, um immer wieder neue Abfüllungen auf den Markt zu bringen. Allerdings, so Ewan Mackintosh, der Managing Director von Gordon & MacPhail in einem Gespräch mit Whiskyexperts, sieht man seitens des Unternehmens wenig Sinn darin, mit anderen unabhängigen Abfüllern bei jungen Whiskys zu konkurrieren. Man wird sich daher in Zukunft mehr und mehr auf ältere Releases konzentrieren. Und auf die eigenen Brennereien, deren es momentan zwei gibt: Benromach und Cairns.

Ewen Macintosh gab die überraschende – und im Rahmen der Umstände doch durchaus verständliche – Entscheidung bei einem Tasting und Pressegespräch in London bekannt.

Die Entscheidung wurde von Gordon & MacPhail in der nachfolgenden Pressemitteilung zusammengefasst:

