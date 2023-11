Whisky im Bild: Bunnahabhain 12yo CS und Deanston Virgin Oak CS – präsentiert von Chantalle Seidler in Wien

Vor einiger Zeit präsentierte Brand Ambassadorin Chantalle Seidler in Wien in der neu renovierten Speakeasy Bar im Keller des Trinity Pubs für den Importeur Ammersin zwei fassstarke Abfüllungen aus den Destillerien Bunnahabhain und Deanston: Die diesjährige Abfüllung des Bunnahabhain 12yo Cask Strength und den Deanston Virgin Oak in Fassstärke.

Sind beide Whiskys in ihrer „Normalversion“ schon ausgezeichnet und hervorragende Vertreter ihrer Destillerien, so können sie in den Fassstärken noch eine Schippe drauflegen: Trotz ihres hohen Alkoholgehalts niemals scharf oder unangenehm, verleihen sie ihren Aromen noch mehr Druck und Präsenz: süße, nussige und fruchtige Noten beim Bunnahabhain 12yo CS (wir berichteten über ihn ausführlich hier), deutliche Vanillesüße und grasige Untertöne beim Deanston Virgin Oak Cask Strength (die offizielle Vorstellung des Whiskys finden Sie hier).

Dass die Anwesenden bei der Verkostung viel Freude hatten, dokumentieren die nachfolgenden Bilder, die uns der Veranstalter zur Verfügung stellte. Viel Vergnügen damit!

Galerie Präsentation Bunnahabhain und Deanston