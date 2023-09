Neu: Bunnahabhain 12yo Cask Strength 2023

Und noch ein Whisky, von dem unsere Leser bereits länger wissen, genauer gesagt seit dem März dieses Jahres: Der Bunnahabhain 12yo Cask Strength 2023 „Sherried, Nutty, Unpeated“ ist heute seitens der Brennerei offiziell vorgestellt worden.

Master Blender Julieann Fernandez hat dafür first- und second fill Olorosofässer sowie Bourbonfässer ausgesucht und miteinander vermählt, bevor der 12 Jahre alte Whisky dann mit der Fassstärke von 60,1% vol. Alkoholgehalt abgefüllt wurde. Die hohe Alkoholstärke stellt immer den Geschmack in den Vordergrund (bis zu einer gewissen Stärke, natürlich, über der die Geschmacksknospen sozusagen betäubt werden), und damit bietet der Bunnahabhain 12yo Cask Strength 2023 „Sherried, Nutty, Unpeated“ eine ganze Menge Aromen, nämlich:

Noten von Marzipan, Haselnuss, Mandelcreme und Sauerkirschen in der Nase, gefolgt von Noten von gerösteten Nüssen, Zimt, Nelken, Butterscotch, Toffee, Rosinen und einer sanften Kaffeenote am Gaumen

Die Master Blenderin sagt dazu:

I’m really proud of this year’s 12 Year Old Cask Strength release. Even bigger and even bolder than its predecessors, with an ABV of 60.1%, it epitomises everything that Bunnahabhain is known for: unpeated, sherried and full of intense flavour, offering big hits of roasted nuts and cinnamon spice in every dram.

Bunnahabhain is a robust and complex spirit – unpeated and oily but with sweet notes of dried fruits and cereal, and it means that the spirit can really take on the big flavour profiles that come from the full maturation in the sherry casks. Our Bunnahabhain fans span all across the world and it means a lot to us that we can offer them that unforgettable experience of trying a dram straight from the cask – even if you aren’t able to do it in person in our infamous Warehouse 9!

Den Bunnahabhain 12yo Cask Strength 2023 „Sherried, Nutty, Unpeated“ bekommt man ab sofort in der Brennerei vor Ort und im Online-Store, Kostenpunkt 85 Pfund plus Shipping.