deinwhisky.de bringt unabhängigen Abfüller Ferg & Harris nach Deutschland

Die Auswahl an Whiskys von unabhängigen Abfüllern in Deutschland wächst (was in Zeiten der Verknappung durch Probleme mit den Lieferketten doppelt angenehm für Whiskyfreunde ist): deinwhisky.de ist ab sofort Importeur der Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Ferg & Harris aus Edinburgh. Zum Start der Zusammenarbeit kommen die ersten beiden Bottlings in die heimischen Läden (sowie zwei andere Abfüllungen in sehr limitierter Stückzahl) – näheres dazu in der nachfolgenden Presseinfo:

Ferg & Harris jetzt in Deutschland

Liebe Whiskyfreunde,



voller Freude dürfen wir Ihnen heute einen neuen Importpartner in unserem Sortiment vorstellen:

Ferg & Harris stammt aus dem schottischen Edinburgh und ist ein Abfüller luxuriöser Single Malts. Die Kombination aus exquisiten Whiskys mit verschiedenen Wood Finishes sorgt für wirklich unverwechselbare Drams. Abgefüllt in natürlicher Fassstärke und selbstverständlich ohne Farbstoff und Kühlfiltration.



Heute dürfen wir Ihnen zwei der sehr gelungenen Abfüllungen von Ferg & Harris präsentieren.



Die erste Abfüllung ist ein 12-jähriger Secret Speyside. Die Nachreifung in ausgewählten Pedro Ximenez Casks haben diesen Whisky zu einer echten Sherry-Bombe gemacht. Lassen Sie sich verwöhnen von Toffee, gebackenen Feigen und üppigen Rosinen, welche durch wundervolle süße Fruchtnoten ergänzt werden.



Die zweite Abfüllung im Bunde ist ein Linkwood mit ebenfalls 12 Jahren aus einem Ruby Portwein Fass. Ein toller Single Malt mit intensiven roten Fruchtnoten nach Kirsch und Brombeeren in Kombination mit Weintrauben und kandierten Zitrusfrüchten.



Zwei weitere Abfüllungen – ein 11-jähriger Lochindaal aus einem PX Sherry Cask, sowie ein 32-jähriger Glenrothes von 1989 – stehen zudem in sehr geringer Menge als Einzelflaschen zur Verfügung.



Wir freuen uns sehr, dass wir diese tolle Marke nun auch auf dem deutschen Markt vorfinden und sind gespannt auf viele spannende Abfüllungen in der Zukunft.



Die Abfüllungen sind ab sofort bei deinwhisky.de, sowie teilnehmenden Händlern erhältlich.

Secret Speyside 12 Jahre 2010/2022 Pedro Ximenez Sherry Cask

Notes

Scents of toffee, baked figs, rich raisins. A quick hit of sherry sweetness on the palate. Lighter fruity notes follow. Coats the mouth and throat. Finishes in warm, smooth fashion.



Finish

Half a year in a first-fill PX sherry butt adds great depth, with stewed raisins among its simmering fruits. Robust sweetness and subtle woody notes are also gifted by the barrel.





UVP 88,90 €

Linkwood 12 Jahre 2010/2022 Ruby Port Cask Finish

Notes

Blackberries and cherries on the nose, white grapes in tow. The taste of fruit and berry sweetness. Plus a lightly spicy note. Persists at the back of the palate, with a trace of candied citrus.



Finish

The three-month ruby port cask finish adds a lively red berry freshness. A hint of sweetness too. But the fabulous flavour of the original single malt is retained.



UVP 136,90 €