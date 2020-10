Demnächst: Das Buch The Impossible Collection of Whiskey von Clay Risen

Der US-amerikanische Verlag Assouline trat mit einer besonderen Anfrage an den Autor Clay Risen heran. Sie fragten, ob er sich vorstellen könnte, für ein Buch 100 der „außergewöhnlichsten und sammelbarsten“ Whisk(e)y-Flaschen der Welt zu einer unmöglichen, zu einer Fantasie oder Wunsch-Sammlung, zu The Impossible Collection of Whiskey zusammenzustellen. Assouline bezeichnet sich selbst „The first luxury brand devoted to culture and lifestyle“, in etwa „Die erste Luxusmarke, die sich Kultur und Lifestyle widmet“. In ihrem Programm finden sich in der Reihe der Impossible Collections bisher unter anderem unmögliche Sammlungen von Zigarren, Wein und anderen Sammlerstücken.

New York Times-Redakteur und Spirituosenautor Clay Risen musste nicht zweimal darüber nachdenken. Seine Liste mit 100 Abfüllungen stellte er ohne Berücksichtigung eines Preises oder der Verfügbarkeit zu einer unmöglichen Whisk(e)y-Sammlung zusammen. Es sind Abfüllungen, die er gerne besitzen oder zumindest probieren würde. In einem Interview mit Inside Hook gibt er einen kleinen Einblick, welche Flaschen in seine Auswahl kamen. Und auch an seiner Sicht auf Whisk(e)y lässt er uns teilhaben. Für ihn gehört Whisk8e9y zu den größten Errungenschaften der Menschheit, neben Feuer und der parlamentarischen Demokratie.

The Impossible Collection of Whiskey erscheint in diesem Monat und kann auf der Website des Verlages vorbestellt werden. Wie alle anderen Ausgaben der Collection-Serie ist auch dieses ein Meisterstück der handwerklichen Buchherstellung, wie Sie in diesem Video auf Vimeo sehen können. Das Buch erscheint in einer hölzernen Box, umfasst 212 Seiten mit über 150 Abbildungen und kostet $995, also knapp stolze 850 €.