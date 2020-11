Der erste Whisky der englischen Copper Rivet Distillery ab sofort für Kunden mit britischer Lieferadresse vorbestellbar

Ab Dezember wird es den ersten Whisky aus der englischen Copper Rivet Distillery geben, das haben wir bereits Ende Oktober berichtet. Ihr Masthouse Whisky kann nun bereits vorbestellt werden – zu einem Preis von 45 Pfund, allerdings momentan nur mit einer Lieferadresse im Vereinigten Königreich.

Der Whisky wird mit 45% vol. abgefüllt werden und wurde aus 100% Belgravia Gerste von einem einzigen Feld in der Grafschaft Kent produziert. Nach einer langen Fermentation und dem Brennen kam er in fist fill American Oak Bourbon und Virgin Oak Fässer.

Die offiziellen Tasting Notes lesen sich wie folgt:

Green apple and ginger biscuit, tropical fruits and floral mid-notes, toasted oak, chocolate orange on the palate, finished with malt & white pepper