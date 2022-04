Seit Anfang dieses Jahres haben wir unsere Berichterstattung auch auf Whiskyliköre und Spirit Drinks mit Whisky ausgedehnt – und da fällt auch ein neuer Jim Beam Sommerdrink in der Dose mit 3% Alkoholgehalt hinein. Der Jim Beam® Bourbon Sprizz in drei Geschmacksrichtungen könnte auch für Maltheads eine interessante Abwechslung für heiße Tage sein – und für alle, die für Partys noch nicht zu alt sind, sowieso.

Hier alles über den neuen Jim Beam® Bourbon Sprizz aus der Dose:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Produktneuheit von Jim Beam®

Der Sommer wird SPRIZZig – Jim Beam® Bourbon Sprizz, so fruchtig und frisch wie nie und das bei 3% Alkoholgehalt

Summer-Feeling in der Dose: Jim Beam® Bourbon Sprizz sorgt ab Anfang April 2022 in drei fruchtigen Varianten und bei 3% Alkoholgehalt für unbeschwerte Sommer-Momente

Frankfurt am Main, April 2022 – Sonnenstrahlen sorgen für gute Laune, gesellige Abende im Freien werden wieder länger und jeder Ausflug wird zum Kurzurlaub. Die warme Jahreszeit steht endlich in den Startlöchern und mit ihr die neuste Erfrischung: Jim Beam® Bourbon Sprizz. Mit der fruchtigsten Neuheit des Jahres bringt Jim Beam® das Gefühl nach sommerlicher Leichtigkeit nun auch in die Dose. In drei Geschmacksvarianten und bei 3% Alkoholgehalt sorgt Bourbon Sprizz für ein bisher nie da gewesenes Geschmackserlebnis durch die erfrischende Kombination aus Bourbon Whiskey und Fruchtnote – mit dem gewissen Sprizz.

So fruchtig wie nie, so frisch wie nie: Jim Beam® Bourbon Sprizz

Die neueste Innovation aus dem Hause Beam Suntory erweitert ab dem 01. April 2022 und mit einem UVP von 2,79 Euro das Jim Beam® Ready-to-Drink-Sortiment um eine völlig neue Produktkategorie. Während die klassische RTD-Range, bestehend aus Jim Beam® & Cola, Jim Beam® & Cola Zero, Jim Beam® & Ice Tea Lemon und Jim Beam® Lime Splash, auf beliebte und eher hochprozentige Mixer mit 10% Alkoholgehalt setzt, ist Jim Beam® Bourbon Sprizz eine ganz eigene, erfrischende Range, die den klassischen Whiskey neu und zugänglich interpretiert. Mit einem Alkoholgehalt von 3% spricht der Summer-Drink auch weibliche Konsumenten auf der Suche nach einer fruchtigen Erfrischung an. Der perfekte Mix aus Bourbon Whiskey und Fruchtnote wird in drei Geschmacksrichtungen durch das Aroma von fruchtigen Beeren, saftigen Äpfeln oder sommerlich-süßen Pfirsichen abgerundet. Und auch das helle und elegante Design der praktischen 250 ml-Dose bringt den Sommer zurück in den Alltag.

Jim Beam® Bourbon Sprizz der sommerlich-frische Begleiter für jede Gelegenheit

Der deutschlandweite Bourbon Sprizz Launch wird mit umfangreichen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen begleitet: „Unter der Kampagnenplattform #SummerTogether machen eine aufmerksamkeitsstarke Digital- und Out-of-Home-Kampagne Lust auf den Sommer – zusammen mit unserer neuesten Erfrischung. Außerdem sorgen nationale Verkostungs- und Sampling-Aktionen für Inspiration und erfrischende Momente mit dem gewissen Sprizz in Deutschlands Straßen und auf ausgewählten Festivals“, so Sabrina Ratschnig, Marketing Managerin Lifestyle Brands Beam Suntory Deutschland. Und auch im Handel wird die fruchtige Neuheit mit attraktiven und umfangreichen POS-Tools in Szene gesetzt.

Jim Beam® Bourbon Sprizz in den Sorten Red Summer Berries, Juicy Apple und Sunny Peach bereichert in diesem Jahr jeden unvergesslichen Sommermoment: Egal, ob Zuhause oder spontan on-the-go im Freien – der neue trinkfertige Genuss aus der Dose ist der ideale Begleiter für einen entspannten Nachmittag mit Freunden, oder um lange Sommerabende zu genießen. Die fruchtige Spritzigkeit und das ausgewogene sowie einzigartige Geschmackserlebnis bei 3% Alkoholgehalt machen Jim Beam® Bourbon Sprizz zum Trendgetränk für den Sommer 2022.

JIM BEAM® BOURBON SPRIZZ (3% vol.) | 250 ml | UVP 2,79 EUR