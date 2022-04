Diageo launcht neue B2B-Plattform Diageo One für Hospitality-Branche

Diageo Deutschland möchte unsere Leser aus Gastro, Bar und Hotel mittels Presseaussendung über ein neues Angebot informieren: Mit Diageo One will der Getränkemulti seinen Kontakt mit dem Hospitality-Sektor durch eine digitale Plattform stärken und den Business-Kunden auf diese Weise mehr Service anbieten.

Was das Unternehmen auf Diageo One an Inhalten und Möglihkeiten vorbereitet hat und wie man diese Plattform nutzen kann, das erklärt der nachfolgende Pressetext, in dem Sie auch ein Video dazu finden:

DIAGEO LAUNCHT DIE NEUE B2B-PLATTFORM DIAGEO ONE

DIAGEO One – der perfekte 24/7-Online-Support

„All in one“ – kürzlich launchte DIAGEO seine neue Online-B2B-Plattform DIAGEO One, die alles unter einem Dach vereint, was sich Bar-, Pub- und Club-Betreiber*innen sowie Restaurant und Hotel-Inhaber*innen an Support nur wünschen können. Wertvolle Insights, Serviervorschläge, exklusive Trainings für Mitarbeiter*innen, einen Shop für die bestmögliche Ausstattung am POS sowie einen Zugang zum*zur Fachgroßhändler*in, um DIAGEO Spirituosen zu bestellen, das alles bietet ihnen die neue DIAGEO One Plattform – und das rund um die Uhr. Selbstverständlich kommt auch das Digitale nicht zu kurz. So können sich Gastronom*innen auf DIAGEO One nun auch hilfreiche Tipps zur digitalen Verlängerung ihres Geschäfts durch einen gezielten Social-Media-Auftritt holen. Perfekt für alle, die ihre Gastronomie auf das nächste Level heben wollen.

Mit DIAGEO One von umsatzfördernden Insights profitieren

Registrierte Gastronom*innen können sich auf der Plattform DIAGEO One nun rund um die Uhr auf aktuelle News sowie relevante Beiträge und informative Erlebnisberichte von den DIAGEO Bar-Expert*innen freuen. Praktische Leitlinien und Tipps offenbaren Chancen und Optimierungspotenziale, um Umsätze zu steigern und den Kund*innenstamm zu vergrößern.

Je nach Jahreszeit, saisonalen Anlässen oder aktuellen Entwicklungen auf dem Markt finden Bar- und Gastronomiebetreibende hier in regelmäßigen Abständen neue Erfahrungsberichte und praktische Anregungen für den eigenen Betrieb. Daneben sorgen die Trainingsvideos der DIAGEO Bar Academy für gut geschultes Bar-Personal, liefern spannende Spirituosen- und Serviervorschläge, die Gäste begeistern und geben Einblick in die ideale Gestaltung von Speise- und Getränkekarten sowie praktische Tipps für den glänzenden Auftritt vor Ort und in den sozialen Medien.

Für einen glänzenden Auftritt im Web

Ohne den passenden Auftritt im Web kommt heute kein Gastronomiebetrieb mehr aus. Neben der eigenen Webseite, die für die Nutzer ansprechend gestaltet und leicht auffindbar sein sollte, sind auch die sozialen Medien ein Ort, an dem jeder Gastronomiebetrieb schlicht und ergreifend präsent sein muss. Auf der DIAGEO One Plattform finden Gastronom*innen jede Menge Materialien und Anregungen für die perfekte Positionierung und Präsentation ihres Gastronomiebetriebs im Netz. Neben wirkungsvollen Strategien, wie beispielsweise Leitfäden zur Suchmaschinen- optimierung, werden auch Materialien wie aufmerksamkeitsgenerierendes Bildmaterial für den gelungenen Social-Media-Auftritt bereitgestellt.Alles für einen strahlenden POS

Aber auch der glänzende Auftritt vor Ort am POS bleibt natürlich nicht auf der Strecke. Über den bei DIAGEO One angeschlossenen Online-Shop lassen sich attraktive Gläser, Menükarten und diverse POS-Materialien kostenlos bestellen, die den Gästen ein stimmiges Ambiente bieten, sie aktivieren und gleichermaßen begeistern. Alles in allem ein rundes Support-Angebot, das wertvolle Anreize liefert, die eigene Bar und den Getränkeumsatz nachhaltig zu steigern.

Einen ersten Einblick geben wir Ihnen in unserem informativen Video für Sie:

Oder Sie schauen auf der Website direkt vorbei unter:

https://de.diageo-one.com/