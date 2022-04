Jameson mit neuer Markenkampagne: „It’s the Spirit we share“ – mit Cocktailrezept

Ein Aufruf, gesellige Momente mit seinen Liebsten zu teilen – so sieht Pernod Ricard den Slogan der neuen Markenkampagne für Jameson, die von April bis Mai auch in Deutschland laufen wird. Und weil der Theorie auch Praxis folgen muss, hat man uns auch das Rezept für einen Jameson, Ginger Ale & Lime mitgesendet – das wir im Anschluss an die Presseaussendung gerne mit Ihnen teilen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„It’s the spirit we share”

Pernod Ricard Deutschland launcht eine neue Markenkampagne von Jameson Irish Whiskey. Der Fokus liegt auf dem Wunsch und der Sehnsucht nach Geselligkeit und echter Verbundenheit. Der Slogan „It`s the spirit we share“ ist ein Aufruf, gesellige Momente mit seinen Liebsten zu teilen und ermutigt die Konsument:innen gleichzeitig dazu, neue Menschen kennenzulernen und darunter genau die zu finden, mit denen sie eine besondere Verbindung teilen.

Jameson erfüllt Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Geselligkeit

Gemeinsame Werte und Freundschaften sind es, die die Welt zu einem besseren Ort machen und uns näher zusammenbringen. Der Schlüssel hierzu liegt in der unausgesprochenen Verbundenheit miteinander. Durch gemeinsame Erlebnisse, Geschichten und Wertevorstellungen entstehen Freundschaften, die uns begleiten. Jameson greift mit seiner Kampagne genau dieses Gefühl auf und ermuntert seine Fans und alle Genießer:innen dazu, neue Freundschaften zu schließen und gesellige Momente zu teilen. Denn dafür steht der irische Whiskey, der sich selbst nicht zu ernst nimmt: Offenheit – Ehrlichkeit – Zusammengehörigkeit. Für ein Leben mit mehr Authentizität, Freude und bedeutenden Freundschaften.

Emotionale Bildsprache und irischer Humor

Die Kampagne ist eine Mischung aus Funktionalität und Emotionalität: Neue Assets setzen von April bis Mai die bekannte Brand und den Signature Drink „Jameson, Ginger Ale & Lime“ deutschlandweit in Szene. Die Visualisierung von Personen, die mit Jameson eine gute Zeit verbringen, geben der Kernbotschaft „It`s the spirit we share“ die nötige Emotionalität und spielen gleichzeitig mit ihrer Doppeldeutigkeit. „Der irische Humor ist so charakteristisch und einzigartig – genau wie unser Traditionswhiskey. Und so hat „It`s the spirit we share“ gleich zwei Ebenen: Denn wir teilen mit unseren Seelenverwandten nicht nur die gleichen Werte, sondern eben auch den gleichen Geschmack.“, sagt Mariam Chatti, Head of Brand Management. Die Out-of-Home-Kampagne ist in vielen Großstädten und Stadtzentren präsent und wird von umfangreichen Digital- und Social Media Aktivitäten unter anderem auf Instagram, Facebook und YouTube begleitet.

Jameson – der moderne irische Whiskey

Stets bodenständig und authentisch, so verkörpert Jameson Whiskey seit der Gründung 1780 seine irische Herkunft. Durch seinen Duft nach geröstetem Holz mit Sherrynoten und seinem süßlichen, frisch-fruchtigen Geschmack mit leicht holziger und kräftiger Note steht er für das moderne Irland.

Der perfekte Drink für einen geselligen Abend mit den besten Freunden: Jameson, Ginger Ale & Lime: