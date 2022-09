Diageo lädt zum diesjährigen Bar Convent Berlin ein und bietet ein volles und rundes Programm!

Vom 10. bis 12. Oktober 2022 werden drei World Class Bartender am Stand 20B35 die Vielfalt der Johnnie Walker Highballs präsentieren. Zusätzlich stehen Brand Ambassadors und Diageo Bar Academy Trainer für gute Gespräche und den fachlichen Austausch zur Verfügung. Neben dem Johnnie Walker Gold Label Tresor, den es zu knacken gilt, findet auch noch großen Party mit Open End im KINK statt.

Alles Weitere und die näheren Details, hier in der Presseaussendung, die wir von Diageo erhalten haben. Und zusätzlich gibt es auch noch die Anleitung für einen Johnnie & Ginger Highball:

Diageo sorgt mit den Johnnie Walker Highballs für ein echtes Highlight auf dem Bar Convent Berlin

15.09.2022 Vom 10. – 12. Oktober 2022 sorgt DIAGEO auf dem Bar Convent Berlin (Stand 20B35) mit den Johnnie Walker Highballs für echte Highlights. Drei WORLD CLASS Bartender führen in die aufregende Welt der Highballs ein und demonstrieren ihre unglaubliche geschmackliche Vielfalt, die von den Messebesucher:innen selbstverständlich probiert werden darf. Besondere Spannung bietet außerdem der Johnnie Walker Gold Label Tresor, der mit einem goldenen Gewinn lockt, sowie eine fantastische Abendveranstaltung mit den Johnnie Walker Highballs im Fokus.

Die Johnnie Walker Highballs laden auch dieses Jahr zum Innehalten und Genießen am DIAGEO Stand ein und zeigen hierbei ihre gesamte geschmackliche Palette. Von einfach (Spirituose + Mixer + Garnitur) bis komplex (mit individuellen Cordials) reicht die Bandbreite der Highballs, die Stets mit der perfekten Balance aus süß, sauer, salzig und bitter überzeugen – hier dürfen sich die männliche wie die weibliche Zielgruppe auf außerordentliche Geschmacksmomente am DIAGEO Stand freuen.

Denn hier kommen die Messebesucher:innen in den Genuss der eigens kreierten Special Highballs der WORLD CLASS Bartender Dominik Oswald (Österreich), Michael Scheffler (Schweiz) und Oliver Schmidt (Deutschland), die natürlich auch mit dem beliebten Klassiker-Highball „Johnnie & Ginger“ sowie dem edlen „Johnnie Gold & Apple“ mit Johnnie Walker Gold Label als Basis-Spirituose für köstliche Augenblicke sorgen. Ebenso dürfen auch gute Gespräche und der fachliche Austausch rund um die neuesten Trends, spannende Novitäten und allem, was die Bar-Szene bewegt, nicht fehlen. Unsere Brand Ambassadors Simone Reis, Frank Thelen, Rob Hardt, Steven Lasner, Daniel Schumacher, Florian Mittendorfer und Andy Walch freuen sich bereits auf ein Treffen mit den Messebesucher:innen am DIAGEO Stand. Für Gastronom:innen ist außerdem unser DIAGEO Bar Academy Trainer Erik Albrecht vor Ort, der über die Trainings und Schulungen der DIAGEO Bar Academy informiert, die auch direkt am Stand gebucht werden können. Sie lassen sich aber auch bequem auf der Webseite buchen unter: https://www.diageobaracademy.com/de_de/training/training-in-deiner-eigenen-bar/



Für besondere Spannung und einen Hauch von Goldfieber am Stand sorgt außerdem unser Johnnie Walker Gold Label Tresor: Wer einen Highball bestellt, erhält ein Los und damit die Chance, den Tresor zu knacken und eine Flasche Johnnie Walker Gold Label zu gewinnen.



Und auch abends gibt es ein echtes Highlight: Am 10. Oktober lädt DIAGEO ab 20:30 Uhr zur großen Party mit Open End im KINK (Schönhauser Allee 176, Berlin) ein. Hier präsentieren unsere drei WOLRDCLASS Bartender und einer der besten Bartender der Welt, Jesse Vida, Head Bartender der berühmten ATLAS Bar in Singapur, die Johnnie Walker Highballs. Tatkräftige Unterstützung erhalten sie dabei von unseren Brand Ambassadors, die ebenfalls als Bartender:innen im KINK im Einsatz sind. Eingeladen sind alle, die noch tiefer in die Welt der Highballs und Johnnie Walker eintauchen wollen. Der Eintritt ist frei, außerdem erhalten alle Besucher:innen einen Johnnie Walker Highball als Welcome Drink for free!

Johnnie & Ginger Highball

Wer sich schon mal mit einem Highball in die passende Hochstimmung versetzen möchte, kann sich an einem Johnnie & Ginger probieren:

Hierzu 4 cl Johnnie Walker Black Label und 160 ml Ginger Ale in ein Highball-Glas geben, umrühren und mit einer Scheibe Ingwer garnieren.

(Ein Drink enthält 12,8 g Alkohol.)