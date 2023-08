Transparenz über die Produkte, möglichst einfach und überall abrufbar – das ist der Gedanke hinter der neuen Plattform, die DIAGEO für seine Spirtuosen allen Konsumenten der eigenen Marken anbieten will. Zu diesem Zweck hat man eine neue Plattform online gestellt, die mittels QR-Code auf den Produkten aufgerufen wird und detaillierte Infos dazu preisgibt. Die ersten Produkte haben bereits den entsprechenden QR-Code aufgedruckt.

Lesen Sie das alles in den Worten des Unternehmens, das dazu eine Pressinfo ausgeschickt hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

DIAGEO startet neue Verbraucher:innen-Informationsplattform in Europa – Abrufbar über QR-Codes auf jeder Flasche

Hamburg, 31.08.2023: DIAGEO hat es sich zum Ziel gesetzt, Verbraucher:innen möglichst einfach und benutzerfreundlich Informationen zu seinen Produkten zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen ist stets bestrebt, neue Ansätze zu finden, um Verbraucher:innen noch einfacher über Produkte zu informieren und aufzuklären. Daher führt DIAGEO Europe nun eine neue digitale Verbraucher:innen-Informationsplattform ein, um die bereits bestehenden Informationen auf den Etiketten seiner Produkte zu erweitern. Die Plattform steht im Einklang mit den allgemeinen Ambitionen der Branche, die in der Absichtserklärung des Spirits Europe Memorandum of Understanding aus dem Jahr 2019 vereinbart wurden. Das „Memorandum of Understanding (MoU) on the provision of nutrition information & ingredient listing of spirits drinks sold in the EU“ haben zahlreiche Spirituosen-Hersteller unterschrieben, welche sich damit freiwillig verpflichten, den Verbraucher:innen mehr Produktinformationen, wie zum Beispiel zu Zutaten und Nährwertangaben, auf Etiketten und Online-Plattformen zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen DIAGEO ist eines dieser Unterzeichner.

Ein gesamteuropäischer Ansatz

Mit der Einführung der neuen „Consumer Information Plattform“ (CIP) werden QR-Codes auf den Etiketten der in Europa verkauften Spirituosen des Unternehmens DIAGEO zu finden sein und die Verbraucher:innen in jedem Land auf die entsprechende Website und Plattform in der jeweiligen Landessprache leiten. Die CIP umfasst über 16 globale Marken in 22 Sprachen und ist verbraucher:innenfreundlich, intuitiv und informativ gestaltet. Die Informationsplattform wird Inhaltsstoffe, vollständige Nährwertangaben sowie Informationen zu Allergenen pro Standardgetränk (30 ml) und pro 100 ml enthalten. Darüber hinaus werden den Verbraucher:innen in ausgewählten Ländern mit Recycling-Informationen versorgt.

Die neue Plattform ergänzt den seit 2015 von DIAGEO selbst auferlegten DIAGEO Consumer Information Standard (DCIS), der ein umfassendes Regelwerk für die auf Etiketten und Verpackungen erforderlichen Informationen darstellt. Mit dem DCIS verpflichtet sich DIAGEO dazu, auf jeder Verpackung eine einheitliche Kennzeichnung der Responsible-Drinking-Symbole, Hinweise zur Onlineplattform DRINKiQ.com, Angaben zum Alkoholgehalt und dem Nährwert pro Drink sowie zu Allergenen abzubilden. Diese Informationen sollen für die Verbraucher:innen auch auf der neuen Plattform zugänglich sein. Zusätzlich soll diese in Zukunft noch weiter ergänzt und aktualisiert werden. So ist beispielsweise die Bereitstellung zusätzlicher Informationen zur Nachhaltigkeit der Produkte ein wichtiges neues Element.

Olena Neznal, Managing Director Northern Europe:

„DIAGEO ist stolz darauf, eine führende Rolle bei der Bereitstellung von Verbraucher:innen-Informationen zu spielen, die den Menschen helfen, informierte Entscheidungen im Rahmen eines ausgewogenen Lebensstils zu treffen. Die neue Verbraucher:innen-Informationsplattform ist dabei die nächste Stufe unseres Engagements und stellt sicher, dass Verbraucher:innen in ganz Europa alle Informationen in ihrer Landessprache erhalten, die sie benötigen, um beim Genuss unserer Marken eine fundierte Entscheidung treffen zu können.“

Die ersten DIAGEO Produkte werden bereits mit den neuen Etiketten sowie den QR-Codes hergestellt und ausgeliefert.