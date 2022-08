Eine Klasse für sich ist Bayern München momentan in der deutschen Bundesliga – mit so vielen Treffern wie die drei nächsten Verfolger zusammen. Den Anspruch, eine Klasse für sich zu sein, stellt man auch mit dem gemeinsamen Projekt zwischen dem Fußballverein und der SLYRS Bavarian Whisky Distillery – dem Champions Malt: FC Bayern München Edition. Von uns schon im Juli vorangekündigt, erlebt er nun am 2. September seine Premiere, und wir haben natürlich die Infos aus der Brennerei am Schliersee dazu:

Die SLYRS Bavarian Whisky Distillery präsentiert den Champions Malt: FC Bayern München Edition

Verbunden durch die gemeinsame Heimat haben sich zwei bayrische Originale mit dem Anspruch auf höchste Qualität zusammengetan und die Idee des Champions Malt kreiert.

Was diesen Whisky zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis macht, ist der besondere Reifeprozess. Der exklusive Malt Whisky reift zuerst drei Jahre in neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche und wird danach für sechs Monate in ausgewählten Weißbierfässern gelagert. Mit der einmaligen Komposition aus bayerischer Gerste, Gebirgsquellwasser aus den bayrischen Kalkalpen, auserlesenen Eichenfässern und der Liebe zum Handwerk gelang uns das perfekte Zusammenspiel zweier bayerischer Champions – der SLYRS MALT in der FC Bayern München Edition.

Zum Launch des Produkts startet SLYRS mit einer Social Media Kampagne, welche die Gemeinsamkeiten der beiden bayrischen Champions eindrucksvoll in Szene setzt. In einem aufwendig produzierten Imagefilm und vier für Social Media optimierten Clips werden die bayrische Natur am Schliersee, die Handwerkskunst der SLYRS Destillateure, sowie die für Bayern und besonders München so typische Gemütlichkeit und Lebensfreude für jedermann erlebbar gemacht. Die perfekte Kulisse eben für den neuen CHAMPIONS MALT. Dieser charakterstarke Malt Whisky macht sowohl pur, mit und ohne Eiswürfel, aber auch in Cocktails und Longdrinks eine super Figur. Egal ob in der Münchner Szenebar, am Strand des Schliersees, oder beim entspannten Fußball schauen daheim, der CHAMPIONS MALT der ideale Drink für jede Gelegenheit!

Ab 2. September 2022 ist der SLYRS MALT WHISKY FC BAYERN MÜNCHEN EDITION 0,7 l im Handel erhältlich.

Weitere Informationen: WWW.SLYRS.COM

Alle Fotos: SLYRS Destillerie GmbH & Co. KG