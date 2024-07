Von der Sonne geküsst – vom Winde verweht: SLYRS bringt neue Bavarian Lakeside Edition 2024 

Ab 19. Juli 2024 ist es wieder soweit: Die neue Ausgabe der SLYRS Bavarian Lakeside Edition erscheint im Onlineshop und im Fachhandel – limitiert auf 1124 Flaschen und zum Preis von 84,90 Euro.. Für diese Edition werden die Fässer an bayrischen Seen gelagert, die danach in Oloroso-Fässern gefinisht wurden.

Hier alle weiteren Infos zur SLYRS Bavarian Lakeside Edition 2024, die uns die Destillerie am Schliersee zur Verfügung gestellt hat:

Von der Sonne geküsst – vom Winde verweht: SLYRS bringt neue Bavarian Lakesid Edition 2024

Limitiert auf 1124 Flaschen!

Dieser SLYRS Single Malt Whisky ist eine echte Rarität, die in einzigartiger Lage zur absoluten Perfektion reift.

Für unsere Lakeside Edition lagern wir ausgewählte Fässer an den schönsten Seen unserer Heimat. Im Januar 2015 in bewährter Tradition schonend destilliert und in neuen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche gelagert, wurde diese besondere SLYRS Lakeside Edition bereits nach 14 Monaten in ausgewählte Oloroso-Fässer gelegt. Dort durfte der streng limitierte Single Malt Whisky zunächst am heimischen Schliersee und anschließend am schönen Chiemsee seinen einzigartigen Charakter entwickeln, eine elegante Balance von Süße und leichtem Rauch.

Versand ab 18.07.2024

Tasting Note

Farbe: Tiefes Mahagoni mit goldenen Reflexen.

Geruch: Süße dunkle Schokolade; karamellisierte, geröstete Nüsse, sanfter Buchenholzrauch, Nuancen von Leder und Gewürzen

Geschmack: Seidig und geschmeidig, Honig, Vanille, dunkle Beeren, Trockenfrüchte, anwachsender Rauch, subtile salzige Note.

Nachklang: Lang und anhaltend, dunkle Schokolade, Gewürze, sanfte Sherry-Süße, elegante Balance von Süße und leichtem Rauch.