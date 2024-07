Midleton Distillery veröffentlicht den ältesten Red Spot: Red Spot 31yo

Es ist nicht nur der älteste jemals veröffentlichte Red Spot – es ist auch die erste Einzelfassabfüllung der Marke, die nun exkklusiv bei The Whisky Exchange erhältlich ist: Der Red Spot 31yo aus dem Fass 50768 wurde zur Gänze in der Midleton Distillery in Cork gereift und in einem Marsala-Fass gefinisht. Mit seinen 31 Jahren hat er noch eine stattliche Alkoholstärke von 57,6% vol. – und er ist auf 516 Flaschen limitiert.

Die offiziellen Tasting Notes sprechen über Tabak, Pflaumen, schwarze Johannisbeeren , Pfirsiche, Kakao und Minze, der Whisky soll vollen Körper besitzen und sehr reichhaltig sein.

Bei Interesse an der Flasche folgen Sie einfach unserem Link oben – und hier noch ein Statement des bei The Whisky Exchange zustänigen Label & Brand Managers Chris Bolton:

In our continued exploration of the Mitchell & Sons Spot series, we’re delighted to introduce our latest single cask exclusive, this time under the Red Spot label. Distilled back in 1991 and aged for 31 years, this wonderfully complex whiskey was finished in a Marsala cask before bottling. Given that only three distilleries were operating in Ireland when it was distilled, it’s safe to say casks of this age and profile are becoming exceptionally hard to find.”