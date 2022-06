Bald ist es wieder soweit: Die Whisky-Spring im romantischen Schlossgarten in Schwetzingen findet heuer von 8. bis 10. Juli statt – bereits zum 8. Mal wird die Outdoor-Messe Whiskyfreunde aus ganz Deutschland anziehen. Der Veranstalter hat und einige Vorabinfos für Sie zur Verfügung gestellt – diese finden Sie nachfolgend zusammen mit einigen Fotos von der letzten Messe:

Die Whisky-Spring in Schwetzingen öffnet zum 8. Mal ihre Pforten

Liebe Single Malt Freunde(innen),

vom 08. – 10. Juli 2022 verzaubern wir den Schlossgarten in Schwetzingen schon zum 8. mal zu einem Whisky-Mekka. Auch in diesem Jahr werden wir wieder eine Open-Air Veranstaltung durchführen, da wir im Februar leider nicht in die Innenräume konnten.

Dieses Jahr gibt es keine Corona-Beschränkungen (weder Masken, Tests, oder Begrenzung der Besucherzahlen) und wir haben auf der Fest-Wiese und der Catering-Wiese wieder viel Platz für Euch in unserer schönen Zeltstadt geschaffen.

Unsere 37 Aussteller (Importeure, unabhängige Abfüller & Händler, http://whisky-spring.de/aussteller2022) bieten Euch wieder über 1.200 Abfüllungen von Jung bis Alt & natürlich sind auch wieder viele Raritäten mit am Start. Da wird für jedermann etwas dabei sein, so dass Ihr die drei Tage nutzen könnt, um zu stöbern & genießen… Es lohnt sich.

Dieses Jahr bieten wir auch wieder Master-Classes an, die auch „echte“ Master-Classes sind:

– max. 24 Teilnehmer pro Session.

– 60 min. Zeit für den Referenten, Euch den Whisky vorzustellen.

– Der Whisky wird Vordekantiert und abgedeckt und ist auf einem Tasting-Set untegergebracht, auf dem Ihr Eure Notizen machen könnt.

– Wasser und Pipetten stehen ebenfalls bereit.

Natürlich haben wir auch wieder einige Gäste aus Irland & Schottland (z.B. Kenny MacDonald für Tamdhu bei BORCO) dabei, die wir Euch in den nächsten Tagen bekannt geben werden (http://www.whisky-spring.de/aktuelles oder https://www.facebook.com/WhiskySpring für jedermann zugänglich).

Der Online-Shop (https://shop.whisky-spring.de/) ist natürlich für Euch geöffnet. Für Kurzentschlossene steht die Tageskasse mit ausreichend Tickets zur Verfügung. Jeder kommt rein, denn auf den 4.000 m² Fläche ist genug Platz für alle.

Damit Ihr die Sonne (und hoffentlich nicht den Regen) gut aushaltet, haben wir über 40 große Schirme für Euch bereit gestellt.

Lasst uns also ein tolles Whisky-Wochenende feiern… Sláinte,

Euer Joe Seidel & Team