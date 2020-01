Einbruch bei Kammer-Kirsch: Whisky im Wert von 20.000 Euro entwendet

In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Diebe in das umzäunte Gelände der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH in der Hardtstraße in Karlsruhe eingebrochen und haben danach von innen das Werkstor aufgeschlossen. Danach sind die Diebe vermutlich, so die Polizei Karlsruhe-West, mit einem Transporter auf das Firmengelände von Kammer-Kirsch gefahren.

Entwendet wurden ganze Paletten Whisky mit einem Gesamtwert von über 20.000 Euro, sie nutzten zum Verladen auch Rollwägen aus dem Innenbereich. Die Diebe konnten danach unerkannt entkommen.

Welche Whiskys genau gestohlen wurden, darüber gibt die Pressemitteilung der Polizei keine Auskunft. Sie sucht aber dringend Zeugen der Tat, um den Einbrechern auf die Spur zu kommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 entgegen.