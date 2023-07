Exklusiv: Interview mit John Glaser, Compass Box

Es ist nun über 20 Jahre her, dass – zu Beginn des Aufstiegs der Single Malts – ein Mann antrat, um Blends und Blended Malts zu kreieren, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen sollten: John Glaser.

Der Gründer von Compass Box war zuvor Marketing Director bei Johnnie Walker – und wollte am Beginn seiner Karriere eigentlich Winzer werden. Die Liebe zu Whisky entdeckte der Hobbybrauer und Weinkenner erst relativ spät. Mit „Hedonism“ erschien sein erster Blend (interessanterweise ein 100% Grain Whisky) – und in den nächsten Jahren sammelte er mit Compass Box Auszeichnung um Auszeichnung für seine Abfüllungen.

Glaser ist nicht nur für die hervorragenden Blends bekannt, die er gemeinsam mit seinen Master Blendern Jill Boyd und James Saxon kreiert, sondern auch dafür, dass er stets die Grenzen vieler von der SWA (Scotch Whisky Association) aufgestellten Regeln auslotet und sie öffentlich hinterfragt. Glaser tut das nicht aus Spaß an der Opposition, sondern weil er der Überzeugung ist, das einige der Regeln angepasst oder erweitert gehören, um Whisky zeitgemäß zu halten.

Wir haben über Vermittlung des deutschen Importeurs von Compass Box, Kirsch Import, die Möglichkeit erhalten, einige Fragen an John Glaser zu richten. Das Interview haben wir für Sie auf Deutsch übersetzt, den englischen Originaltext können Sie hier als PDF herunterladen.

Whiskyexperts: Vor mehr als 20 Jahren haben Sie Compass Box gegründet – eines Ihrer Ziele war es, den Ruf für Blended Scotch Whisky zurückzugewinnen, der ihm gebührt. Ja, Scotch Whisky selbst hat seitdem viel Ansehen erlangt, insbesondere durch Single Malts. Glauben Sie, dass Blended Scotch Whisky jetzt auch den Ruf hat, der ihm gebührt? Oder gibt es hier noch mehr zu tun?

John Glaser: Die grundlegende Rolle des Blendings bei der Whiskyherstellung – auch bei der Herstellung von Single Malts – wird in der Welt der Whisky-Enthusiasten zunehmend verstanden und geschätzt. Allerdings ist die Welt der Whisky-Enthusiasten eine kleine Welt, und so gibt es immer noch viele Menschen, deren Whiskygenuss deutlich wachsen wird, wenn sie die Kreativität des Blendings verstehen.

Whiskyexperts: Nicht jeder in der Branche war mit Ihrer Offenheit bezüglich des Inhalts Ihrer Flaschen zufrieden – aber das scheint sich inzwischen geändert zu haben und viele folgen Ihrem Beispiel. Was hat sie Ihrer Meinung nach überzeugt?

John Glaser: Gesunder Menschenverstand. Es macht einfach Sinn, dass die Menschen ein Recht darauf haben, alle Details der Produkte zu kennen, die sie konsumieren. Allerdings ist es uns weiterhin gesetzlich untersagt, das Alter aller Bestandteile einer Mischung offenzulegen; „legal“ können wir nur das Alter der jüngsten Komponente offenlegen. Letztendlich möchte ich dazu beitragen, eine Änderung dieses Gesetzes oder zumindest seiner Auslegung durch die SWA herbeizuführen.

Whiskyexperts: In diesem Zusammenhang: Es gab viele kontroverse Diskussionen mit der Scotch Whisky Association bezüglich Ihrer Verwendung von Inner Staves als zusätzliche Option für die Fassreifung im Jahr 2005 mit dem Spice Tree, oder der Scotch Whisky Transparency Petition im Jahr 2016. Wurde alles in der Zwischenzeit geklärt oder gibt es noch Grenzen, die ausgelotet werden müssen?

John Glaser: Wichtig ist die Fähigkeit der schottischen Whiskyproduzenten, das Alter aller Komponenten einer Mischung mitzuteilen – das war das zentrale Thema, mit dem wir uns 2016 auseinandergesetzt haben. Es ist einfach gesunder Menschenverstand, dass Produzenten in der Lage sein sollten, diese Informationen mitzuteilen, weil die Verbraucher dies getan haben ein Recht auf Wissen.

Dies ist immer noch ein offenes Thema, und wie ich oben erwähnt habe, möchte ich, dass wir uns in Zukunft erneut damit befassen.

Whiskyexperts: Wo sind Ihrer Meinung nach Regeln notwendig und wo behindern sie Innovationen?

John Glaser: Ich glaube, dass intelligente Regeln dazu beitragen können, die Integrität von Produkten wie Scotch Whisky zu wahren. Ich glaube auch, dass die Regeln regelmäßig diskutiert und weiterentwickelt werden müssen, da sich die Welt um uns herum – Technologie, Praktiken, Verbraucherbedürfnisse – verändert.

Whiskyexperts: In einer Welt, in der es keine Regeln für Scotch Whisky gab, außer Ihrem eigenen Respekt davor – was wären Ihre nächsten Dinge, die Sie gerne ausprobieren würden?

John Glaser: Reifung in anderen Gefäßen als Eichenfässern – andere Hölzer, andere Materialien.

Whiskyexperts: Braucht es Ihrer Meinung nach Talent, um ein Blender zu sein? Oder können alle Fähigkeiten erworben werden?

John Glaser: Ich glaube, dass man lernen kann, ein guter Blender zu sein. Ich denke, ein sehr guter Blender zu werden erfordert nicht nur Fähigkeiten, sondern auch ein tiefes Verständnis der Produkte. Und eine ausgeprägte Intuition.

Whiskyexperts: Was würden Sie jemandem raten, der versucht, seine eigenen Blends herzustellen? Gibt es einige Grundregeln, die es zu beachten gilt?

John Glaser: Mein Rat ist, ständig weiterzuarbeiten. Je mehr Sie arbeiten, desto besser verstehen Sie, was gut, was nicht so gut und was wirklich überzeugend ist. Je mehr Sie arbeiten, desto mehr entwickelt sich Ihre Intuition.

Whiskyexperts: Sind alle Whiskys „blendbar“? Oder gibt es welche, die Sie niemals in einer Mischung verwenden würden?

John Glaser: Alles ist mischbar. Ob Sie etwas Gutes oder Überzeugendes schaffen können, ist eine andere Sache. Dies hängt von den Komponenten ab, die Sie mischen müssen.

Whiskyexperts: Welcher der älteren Blends aus der Vergangenheit hat Sie Ihrer Meinung nach am meisten beeindruckt?

John Glaser: Die sehr frühen Johnnie Walker Blue Labels aus dem Jahr 1989 (damals noch als „Johnnie Walker Oldest“ bezeichnet) und aus den frühen 1990er Jahre sind köstliche und komplexe Blends mit altmodischem Charakter.

Ich glaube, dass Hibiki in all seinen Variationen meisterhaft ist. Vor allem einige Abfüllungen aus den späten 1990er Jahren, die ich probierte, waren für mich einschneidende Erlebnisse.

Whiskyexperts: In zwei Jahren kann Compass Box seinen 25. Geburtstag feiern und wir rechnen mit einem gebührenden Fest. Worauf können wir uns freuen?

John Glaser: Ich denke bereits jetzt darüber nach und entwickle einige Ideen. Wer weiß. Vielleicht produzieren wir etwas mit Altersangabe! Dann sind wir berechtigt, das Alter aller Bestandteile der Mischung vollständig offenzulegen!