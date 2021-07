Exklusiv-Video: Mit Master Distiller Oliver Lange bei der KYMSEE Destillerie

- Werbung -

Auf unserer Whiskyreise nach Südbayern haben wir auch einen Stopp in Grabenstätt am östlichen Ufer des Chiemsees eingelegt. Dort brennt Master Distiller Oliver Lange in seiner kleinen KYMSEE Distillerie seit 2012 Whisky und hat sich damit einen jahrzehntelangen Wunsch erfüllt. Der gelernte Brauer und Mälzer hat dort ein Gasthaus gegründet, eingerichtet mit nahezu 100 Jahre alten Gasthausmöbeln und braut nebenher auch noch sein eigenes Bier (130 Hekotliter im Jahr).

In unserem exklusiven Video spricht Lange über seinen Weg zum Whisky und erklärt, warum im südlichen Bayern – im Gegensatz zum Rest des Bundesgebiets – ausnehmend wenige Whiskybrennereien zu finden sind. Dann stellt er uns seine Brennanlage vor, mit der er jährlich gerade einmal 14 200l-Fässer befüllt, führt uns ins Fasslager und spricht dann über den KYMSEE Triple Oak, den momentan komplexesten Whisky aus seiner Produktion.

Das knapp 20 Minuten lange Video finden Sie obenstehend und auf unserem Youtube-Kanal – unten haben wir noch eine kleine Galerie mit Bildern aus der Brennerei zusammengestellt. Viel Vergnügen damit!

Disclaimer: Whiskyexperts hat die Kosten für die Reise zur KYMSEE Destillerie und Unterbringung auf der Reise selbst übernommen. Die KYMSEE Destilleriehatte keinen Einfluss auf den Inhalt oder die Produktion des Videos.

Alle Fotos Copyright Whiskyexperts