TTB-Neuheit: The Balvenie „The Tale of the Dog“ 42yo

Ein neuer Whisky von Balvenie ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht – es handelt sich um den The Balvenie „The Tale of the Dog“, der 42 Jahre reifen durfte und mit 47% abgefüllt wurde. Er folgt dem The Balvenie 19yo The Edge of Burnhead Wood, der im letzten Jahr erschien.

The Balvenie „The Tale of the Dog“ erzählt laut Etikett „die Geschichte von Dennis McBain und wie das Warehouse 24 zu seinem ersten Copper dog kam“. Mehr darüber werden wir sicherlich bei der offiziellen Vorstellung des fünften Whiskys der „The Balvenie Stories“-Serie erfahren, hier jedenfalls einmal die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.