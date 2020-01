Die Finest Spirits 2020 in München findet vom 07. bis 09. Februar statt – und stellt in diesem Jahr Single Malt in den Fokus. Und natürlich sind auch wieder andere Whisk(e)ys und sowie weitere Spirituosen auf dieser Messe vertreten. Was Sie dort erwartet und worauf Sie sich freuen können, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Pressemitteilung, die wir vom Veranstalter erhalten haben:

FINEST SPIRITS 2020 – Das Spirituosen-Festival der besonderen Art

Single Malt im Fokus

München, 09. Januar 2019– Dieses Spirituosen-Festival darf man auf keinen Fall verpassen! Merken Sie sich unbedingt das Wochenende vom 07.02. bis 09.02.20 vor. Dann öffnet die FINEST SPIRITS 2020 ihre Pforten und drei Tage werden zu einem unvergleichlichem Erlebnis. Denn sie ist nicht nur eines der größten Festivals für hochwertige Spirituosen in Europa, sondern auch ein Event mit einem ganz besonderen Charakter. Hier erfahren Kenner und Einsteiger die neuesten Trends, hier tauschen sich Profis und Gleichgesinnte aus. Zahlreiche renommierte Gastronomen, Fachhändler und Bartender besuchen das Festival und nutzen diese Plattform wieder für den Genuss auf höchstem Niveau. Wir erwarten wieder mehr als 9.000 Besucher. Mit 120 Ausstellern brach das erfolgreiche Festival im letzten Jahr alle bisherigen Rekorde. Diesen Erfolg setzen wir 2020 fort: Die Messe ist bereits ausgebucht.

Unsere Highlights 2020

Themenschwerpunkt Single Malt

Er ist die Benchmark der Whisky-Welt, der heilige Gral für Millionen von Fans – und ein klassischer Einzelgänger: der Single Malt. Auf ihn legen wir daher 2020 unseren Fokus und stellen ihm an unserer FINEST SPIRITS Bar endlich die Begleitung an die Seite, die seinen Genuss auf ein ganz neues Level hebt: den Cocktail! Denn: Es ist Zeit, Single Malt neu zu denken und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu erkunden, die weit über die klassischen Wassertropfen aus der Pipette hinausgehen. Als Basis-Spirituose für ausgefallene Highballs, Sours oder Modern Classics eröffnet der Single Malt dank seiner unzähligen Spielarten ein ganz neues Spielfeld, dessen Klasse selbst arrivierte Whisky-Fans überrascht.

Masterclasses der Spitzenklasse

In hochkarätigen Masterclasses geben Experten in verschiedenen Tastings Einblicke zu ausgewählten Themen, darunter natürlich auch zum diesjährigen Schwerpunkt Single Malt Whisky.

Das ganz besondere Get-together der Spirituosenbranche

Für Barkeeper, Einkäufer, Experten und Spirituosenliebhaber ist das jährliche Festival ein Muss. Hier wird geschnuppert, geschmeckt und mit Leidenschaft über die ganze Bandbreite des Hochprozentigen diskutiert. Das Herzstück ist die FINEST SPIRTS Bar. Hier präsentiert Ihnen wieder Barkeeper Richi Link (Jaded Monkey) auf das Fokus-Thema Single Malt zugeschnittene Signature Drinks, der auf dem Festival vertretenen Marken.

Premium-Partner 2020

Die Bremer Spirituosen Contor GmbH handelt seit ihrer Gründung 1994 mit Geschmack. Mehr als 3.000 Fachhändler in ganz Deutschland nutzen das besondere Angebot, den schnellen Service und die ausgewählten Exklusivmarken – vom Facheinzelhändler über den Großhandel bis hin zur Gastronomie. Besondere Entdeckungen sind die Mission vom BSC. Das leidenschaftliche Team geht für den Fachhandel regelmäßig auf Entdeckungsreise in die weite Welt der Spirituosen. Und das Ergebnis ist auf der FINEST SPIRITS live zu erleben!

Diesjähriger Premiumpartner sind die Remarkable Regional Malts von Douglas Laing. Hier darf man auf die neuen Kreationen gespannt sein! Die Malt Whiskys von Douglas Laing stehen jeweils für eine Region in Schottland und nehmen den Besucher mit auf eine Geschmacksreise. Beim Couponing kann zwischen dem fruchtig-würzigen Scallywag und dem kraftvoll rauchigen Big Peat gewählt werden.

Darüber hinaus ist BSC mit einem umfangreichen Sortiment an Whisky und Rum vertreten: Der besonders milde Single Malt der Tomintoul Distillery aus der schottischen Speyside, Writers Tears Irish Whiskey, Säntis Malt aus der Schweiz, Paul John aus Indien mit den neuen Select Cask Abfüllungen PX und Oloroso sowie weitere Spezialitäten.



Im Rum-Bereich darf natürlich der Klassiker Pusser’s Rum nicht fehlen – der originale Navy Rum der britischen Marine. Dazu präsentiert sich Rum Malecon aus Panama im komplett runderneuerten Layout und Kirk & Sweeney aus der Dominikanischen Republik, A.H. Riise Rum und Santos Dumont aus Brasilien runden das Sortiment ab.

In diesem Jahr ist auch eine kleine Craft-Spirits Ecke mit dabei, wo Gin, Cognac und auch Calvados von kleinen Familienunternehmen wie der Distillery Studer aus der Schweiz, Copperhead Gin aus Belgien oder Christian Drouin aus der Normandie entdeckt werden kann.



Um auch im Winter ein wenig die Flagge für den Sommer hochzuhalten, hat BSC erstmals einen wundervollen, französisch angehauchten Stand mit der Marke Pampelle Ruby l’Apéro dabei. Hier wird es den einzigartigen Likör auf Basis von Grapefruits aus Korsika nicht nur in der puren Variante zum Verkosten geben, sondern hier kann man auch mit Pampelle Tonic eine kleine bitter-süße Auszeit genießen.



Besucher dürfen sich auch auf zwei spannende Masterclasses von Douglas Laing freuen: Die neuesten Abfüllungen der Remarkable Regional Malts mit jeder Menge Special Releases und die neuesten Einzelfassabfüllungen der Exceptional Single Casks. Sehr unterhaltsam wird mit Sicherheit auch die Masterclass „Schweiz vs. Indien“ mit Säntis Malt gegen Paul John Indian Single Malt, sowie die Ultimative Whisky Weltreise mit Timo Lambrecht. Kaum eine Spirituose ist so vielfältig wie der Rum – daher lohnt es sich sehr, mit auf eine kleine Aromen-Kreuzfahrt in die Welt des Rums zu gehen. Ob Festival oder Masterclass: Bei BSC sind außergewöhnliche Entdeckungen garantiert!

Marken brauchen Mut – und eine Mischung aus Leidenschaft, Überzeugung und Marktkompetenz. Mit diesem Credo ist die MBG Group seit mehr als 25 Jahren im Markt erfolgreich. Der Vollsortimenter bietet ein starkes Brand-Portfolio, das über 60.000 Kunden aus Handel und Gastronomie überzeugt.



In diesem Jahr ist MBG Premiumpartner mit der Marke GOLDBERG & SONS. GOLDBERG ist die ideale Ergänzung zu hochwertigen Spirituosen. Komplexe und ungewöhnliche Aromen werden durch den relativ hohen Anteil an Kohlensäure verstärkt und betont. Das Ergebnis: völlig neue Geschmacksvarianten in Kombination mit kompromisslos hoher Qualität und ein persönliches Geschmackserlebnis für jeden Kenner.



Besucher der FINEST SPIRITS können sich besonders auf das Neuprodukt Cutty Sark Original freuen, dessen Vertriebsrechte MBG Anfang Januar von der La Martiniquaise Gruppe – mit über einer Milliarde Euro Jahresumsatz – übertragen bekommen hat. Der Cutty Sark Scotch Whisky wurde 1923 auf den Markt gebracht und ist einer der bekanntesten Scotch Whiskys der Welt. Benannt ist die Spirituose nach dem legendären Segelschiff „Cutty Sark“. Der schottische Whisky ist einzigartig, weich und leicht zu trinken. Mit Cutty Sark Whisky greift MBG das diesjährige Thema „Single Malt“ auch auf.



Darüber hinaus präsentiert MBG den Dictador Rum 2 Masters 2019 – Limited Edition – den neuen unvergleichlichen Rum, der eine Klasse für sich ist. Wer mehr über Dictador Rum und wissen möchte, ist in der entsprechenden Masterclass genau richtig. Außerdem wird Silent Pool Gin, der High-Premium-Gin aus den „Surrey Hills“, in einer Masterclass ausgiebig unter die Lupe genommen.



Zudem kommt MBG natürlich auch mit einem breiten Markenangebot zur FINEST SPIRITS, darunter 9 MILE Vodka, Crystal Head Vodka, SEARS Gin, Puerto de Indias Strawberry Gin, Silent Pool Gin, Colombian Aged Gin, Sylvius Dry Gin und MAHIKI Rum.

Beam Suntory Deutschland ist eine der führenden Gesellschaften für Marketing und Vertrieb von Premium-Spirituosen auf dem deutschen Markt und eine hundertprozentige Tochter von Beam Suntory Inc, dem drittgrößte Spirituosenunternehmen der Welt. Mit einer einzigartigen Vielfalt amerikanischer, schottischer, kanadischer, irischer und japanischer Whiskymarken ist Beam Suntory in Deutschland der Marktführer im Whiskysegment. Darüber hinaus deckt Beam Suntory mit einer Vielzahl weiterer Premium-Spirituosen nahezu alle marktrelevanten internationalen Spirituosensegmente ab. Auf der Finest Spirits ist Laphroaig in diesem Jahr nicht nur der Themenschwerpunkt, sondern auch mit eigenem Messestand prominent präsent. Freuen Sie sich jetzt schon auf das Highlight, den Laphroaig in der Abfüllung von 2019. Hier liegt der Fokus auf Friends of Laphroaig. Laphroaig steht auch im Mittelpunkt der Finest Spirits Bar und natürlich kann der Laphroaig Signature Drink genossen werden. Darüber hinaus kann an der Portfolio-Standzeile die Vielfalt der Whisky-Marken von Beam Suntory – beste Single Malts, Bourbon und Japanese Whisky ­– entdeckt werden. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, hat dazu die Chance in der Masterclass, in der alles Wissenswerte rund um Laphroaig, Bowmore, Single Malts und Japanese Whisky zu erfahren ist.

Seit mehr als 200 Jahren am Puls der Zeit: Eggers & Franke zählt zu den führenden Distributeuren für internationale Weine und Spirituosen auf dem deutschen Markt. Das hochkarätige Eggers & Franke- Sortiment bietet dem deutschen Lebensmittelhandel eine einmalige Vielfalt an Premium-Produkten und glänzt mit Bestsellern und Marktführern aus aller Welt.



Im Mittelpunkt der diesjährigen FINEST SPIRITS steht für Eggers & Franke METAXA 12*. Der bernsteinfarbene METAXA 12* mit seinen bronzefarbenen Reflexen zeichnet sich durch Aromen wie getrocknete Blüten, Kräuter, Kaffee, Karamell, Schokolade, getrocknete Pflaume und Orangenschalen aus. Geschmacklich ist er voll und samtig, hat honigsüße Frucht- und Süßholznoten. Die 12 Sterne stehen für 12 Jahre Reife im Eichenfass, wodurch der Weinbrand zu einem kraftvoll und gleichsam sanften Genusserlebnis wird. Neben einer informativen Produktverkostung, werden auf der FINEST SPIRITS zusätzlich verschiedene Signature Drinks kreiert.



Weiterhin präsentiert Eggers&Franke am Stand von Bruichladdich den neuen Octomore 10.4 und lädt am Stand von The Botanist zu einem foraged Gin & Tonic ein.



Bei den Masterclasses haben Spirituosen-Kenner die Wahl zwischen drei exklusiven und außergewöhnlichen Seminaren mit Ewald J. Stromer, Brand Ambassador für Bruichladdich: „Die Port Charlotte Range – #WeAreIslay”, „Bruichladdich Old & Rare Series – Eine exklusive Zeitreise“ und „Die Faszination Octomore – Geschmack, Facettenreichtum und menschliche Intuition.“

Sind Sie auf den Geschmack gekommen?

Wann?

Freitag, 7.2., 16.00 – 23.00 Uhr

Samstag, 8.2., 14.00 – 22.00 Uhr

Sonntag, 9.2., 13.00 – 19.00 Uhr

Wo?

MVG Museum

Ständlerstr. 20

81549 München

Eintrittspreise?

Tagesticket 20,00 Euro

2-Tages-Ticket 35,00 Euro

3-Tages-Ticket 45,00 Euro



Im Preis inbegriffen ist der Shuttle-Bus von/nach Giesing Bahnhof sowie ein Nosing-Glas

Weitere Infos: www.finest-spirits.de