PR: Besucherplus für das Edelspirituosen-Festival FINEST SPIRITS 2020

Der Meininger Verlag, in diesem Jahr erstmals Veranstalter der Finest Spirits, blickt auf eine erfolgreiche Premieren-Veranstaltung zurück. Dies teilt das Medienunternehmen in seiner Presseaussendung mit, die wir hier mit Ihnen teilen. Und auch der Termin für die nächste FINEST SPIRITS steht bereits fest, 2021 wird die Spirituosenmesse vom 5. bis 7. Februar stattfinden, erneut im MVG Museum in München.

Besucherplus für das Edelspirituosen-Festival FINEST SPIRITS 2020

Rund 9.600 Besucher kamen zur diesjährigen FINEST SPIRITS und damit mehr als im Vorjahr. Spirituosenliebhaber, Bartender, Gastronomen und Fachhändler entdeckten und verkosteten hochwertige Spirituosen. Nach Rückmeldung der Aussteller war in diesem Jahr auch der Anteil der Fachbesucher deutlich erhöht. Mehr als 120 Aussteller hatten in den drei Tagen ihre Premium-Produkte präsentiert. Damit war die FINEST SPIRITS auch ausgebucht. Die FINEST SPIRITS, die vom 7. bis 9. Februar im MVG Museum stattfand, wurde 2020 erstmals vom Medienunternehmen Meininger Verlag veranstaltet.

Finest Spirits 2020, fotograf muenchen, mette photography, München, Whiskey, www.finest-spirits-muenchen.de, www.joergmette.de, www.meininger.de

Inhaltlich stand in diesem Jahr der Single Malt im Mittelpunkt des größten Festivals für hochwertige Spirituosen in Europa. Er konnte an verschiedenen Ständen und an der FINEST SPIRITS Bar verkostet werden. Wer mehr über das Kultgetränk erfahren wollte, konnte Masterclasses zu diesem und anderen Themen besuchen.

Der Termin für die nächste FINEST SPIRITS steht bereits fest: 5. bis 7. Februar 2021. Veranstaltungsort ist wieder das MVG Museum in München.