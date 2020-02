PR: Neu – J. J. Corry The Gael Batch 2

Irische Whiskeys, die offen über ihre Herkunft und Zusammensetzung Auskunft geben – das ist jene Transparenz, die die fortschrittlichen Destillerien und Bonder auf ihre Fahnen schreiben. Zu ihnen gehört The Chapel Gate Irish Whiskey Company – im Vertrieb von irish-whiskeys.de. Mit dem neuen J. J. Corry The Gael Batch 2, der ab sofort in Deutschland erhältlich ist, geht man den eingeschlagenen Weg weiter.

Alle Infos zur neuen Abfüllung können Sie hier nachlesen:

J. J. Corry The Gael Batch 2

J.J. Corry, The Gael Batch 2 ist ein blended Irish Whiskey und besteht aus: 4 % 28 Jahre gereiften Single Malt ex Sherry Hogshead, 30 % 13 Jahre gereiften Single Malt, 26 % 17 Jahre gereiften Single Malt und die letzten 40 % aus 9 Jahre gereiften Single Grain Whiskey.

J.J. Corry The Gael ist abgefüllt mit 46 %, ist nicht kühlgefiltert und kein Farbstoff wurde hinzugefügt. Für die zweite Batch wurden 2600 Flaschen abgefüllt.

The Gael

The Gael ist nach einem Fahrrad benannt, dass der Whiskey Bonder J.J. Corry in den 1890ern erfunden hat. J.J. Corry wurde in der Gemeinde Cooraclare geboren, wo der Firmensitz von The Chapel Gate nun ist. Hier hat er Whiskey gebondet und geblendet in seinem Shop und Pub in der 63 Henry Street, Kilrush von den 1890ern an bis zu seinem Tod 1932.

Whiskey Bonding

The Chapel Gate Irish Whiskey Company ist Irland’s einziger Whiskey Bonder und sie reifen derzeit ihren Whiskey im Rackhouse einem Warehouse auf der McGuane Family Farm in Cooraclare, County Clare, Irland. Irish Whiskey Bonding beschäftigt sich damit Whiskey von anderen Destillerien auszusuchen und dann außerhalb der Destillerie reifen zu lassen und zum Schluss den Whiskey zu finishen oder zu blenden, um einen einzigartigen unverwechselbaren Whiskey zu kreiieren,

Whiskey Bonding war früher ein üblicher Weg, um Whiskey in Irland herzustellen und Bonder waren oft Schankwirte und Einzelhändler in kleinen Städten für die Einheimischen. Diese Vorgehensweise starb im frühen 20. Jahrhundert aus, als die Irish Whiskey Industrie kollabierte. Whisky Bonder wurden nicht mehr beliefert, da die bestehenden Destillerien nun voll und ganz den Markt kontrollieren wollten und Bonder nicht mehr beliefert wurden.

J.J. Corry The Gael TASTING NOTES

J.J. Corry, The Gael ist ein klassischer Irish whiskey mit viel hellen Fruchtnoten, wie Pfirsich, Aprikose und Nektarine, daneben gesellen sich frische Zitrusnoten, florale Noten und rosa Pfefferkörner.

Preis: 59,90 € inkl. 19 % MwSt, zzgl. Versand, 1 l = 119,80 €, erhältlich z.B. im Webshop von irish-whiskeys.de