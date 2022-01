Wie das Team der Finest Spirits gerade eben in ihrem Newsletter mitteilt, findet diese Messe in diesem Jahr nicht wie geplant vom 1. bis zum 3 April statt, sondern verschiebt sich auf den 2. bis 4. September! Wir veröffentlichen diese Info hier in Auszügen, weitere Infos finden Sie auch der Website der Finest Spirits:

Finest Spirits München verschiebt sich auf 02. – 04. September 2022

Und manchmal fühlt man sich dann auch wie Bill Murray in der Dauerschleife des berühmten Films „Und täglich grüßt das Murmeltier“:

Einmal mehr zwingt uns Corona zu einer Verschiebung der Finest Spirits 2022. Keinesfalls mangelt es dabei an Aussteller- oder Besucherinteresse – im Gegenteil! Die bayrische Veranstaltungsverordnung lässt aktuell und bis auf Weiteres jedoch lediglich 25% der Besucherkapazität des MVG Museums zu – und damit ist ja nun keiner so wirklich glücklich zu machen.

Die in den letzten zwei Jahren gesammelten Erfahrungen ließen uns aber vorneherein einen Ausweichtermin buchen, so dass wir uns nun vom

02.09. – 04.09.2022 im MVG Museum München

treffen.

Hier sollte uns zum einen der für gewöhnlich inzidenzfreundlichere Spätsommer in die Karten spielen, zum anderen hält der Optimismus an, das Virus in der jetzigen Form dann weitestgehend hinter sich gelassen zu haben.

Alle gebuchten Flächen und Reservierungen behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, es sei denn, Sie möchten Abstand davon nehmen – dann teilen Sie uns dies bitte bis spätestens 28. Januar 2022 mit!

Bleiben Sie vor allem gesund und gut gelaunt!

Das Team der Finest Spirits