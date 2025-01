„Flavours unleashed“: The Caskhound beendet Animals of Scotland-Serie mit Inchgower 14yo

Für das Ende seiner Serie „Animals of Scotland“ hat sich Tilo Schnabel aka The Cashound einen Speysider ausgesucht: Der 14 Jahre alte Inchgower reifte zunächst in einem ex-Bourbonfass, bevor er neun Monate lang ein Finish in einem Ex-Staoisha 2ndFill Malaga Hogshead erhielt.

Der fassstark abgefüllte Single Malt aus dem Einzelfass ist ab sofort erhältlich – die Bezugsquellen finden Sie in der Pressemitteilung:

„Flavours unleashed“:

Mit Kraft, Aromenfülle und edlem Malaga-Finish verwöhnt ein 14-jähriger INCHGOWER Herz und Gaumen!

Mit diesem elften Release beendet THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel seine beliebte ANIMALS OF SCOTLAND-Abfüllungsreihe – und für das ‚Grande Finale‘ hält der findige Wahlschwabe etwas Besonderes parat: ein 14-jähriger INCHGOWER Single Malt Whisky entfesselt ein Paket aus Kraft, Würze und vielschichtigen Aromen!

Abfüllungen von INCHGOWER zählen nach wie vor zu den selteneren Entdeckungen, wandern die Single Malts der nahe Buckie gelegenen Destillerie zumeist in die Blend Industrie. Unser INCHGOWER verbrachte seine ersten 13 Jahre in einem ehemaligen Bourbon Fass, das dem Speyside Malt seine typische Würzigkeit und nussige Süße verlieh. Für das anschließende 9-monatige Finish wurde der Whisky in dasselbe Malaga-Hogshead umgefüllt, in dem zuvor der allererste Whisky der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe – ein rauchstarker 10-jähriger Staoisha Islay Malt – seinen Feinschliff erhielt. Dieser besondere Kniff schließt nicht nur geschickt den Kreis der Abfüllungsreihe, er verleiht dem Malt auch eine elegante, fruchtige Süße und eine subtile Rauchnote, die für spannende Akzente sorgen.

Horns up for a tasty Speyside treat

Ganz im Sinne des Mottos der Reihe schmückt auch dieses Mal eine zauberhafte Illustration der schottischen Künstlerin Lana Mathieson das Label. Passend zum Finale zeigt es das Porträt einer entspannt dreinblickenden Highland Coo im Tartan. Dieses wohl ikonischste aller schottischen Tiere spiegelt den Charakter des INCHGOWER perfekt wider: BIG, BOLD & BEAUTIFUL nimmt der Speyside Malt den Genießer geschmacklich auf die Hörner! Der Tropfen besticht durch ein faszinierendes Zusammenspiel von verführerischen Fruchtaromen, der zarten Süße von Vanille, Gebäck und Rosinen, einer intensiven Ingwer-Würze sowie dezenten Noten von Tabak und Holz. Trotz seiner kräftigen 56,3 Volumenprozent präsentiert sich der Whisky sehr ausbalanciert – die Fassstärke verleiht ihm den nötigen Drive, die beeindruckende Aromenvielfalt voll zur Geltung zu bringen.

„Animals of Scotland“-Collection: INCHGOWER

Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2010/2024)

56,3 % ABV Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 9 Months in an Ex-Staoisha 2ndFill Malaga Hogshead

Auflage 236 Flaschen (0,7 l) à 84,90 Euro (UVP)

Nose: Komplexe Aromen eröffnen sich mit einer verführerischen Mischung aus süßen Rosinen und cremiger Vanille. Die Sauerkirsche steuert eine fruchtige Frische bei. Haselnüsse bringen eine nussige Tiefe, die von einem subtilen Aroma von eingelegtem Ingwer begleitet wird. Die warme, einladende Präsenz von Apple Crumble vermischt sich mit einem dezenten Hauch von verbranntem Holz, was dem gesamten Bouquet eine gewisse Tiefe und Erdigkeit verleiht.

Palate: Der erste Eindruck auf der Zunge ist würzig und holzig, unterstützt von einer markanten Pfeffernote, die den Gaumen belebt. Eine fruchtige Süße, die an frisch gebackene Rosinenbrötchen erinnert, wird durch den weichen, leicht buttrigen Charakter von Brioche ergänzt. Eingelegter Ingwer fügt eine scharfe, würzige Dimension hinzu, während sich im Hintergrund eine Tabaknote und die Frische von Eistee entfalten, was eine interessante Balance aus Wärme und Frische schafft.

Finish: Der Abgang ist lang und trocken-fruchtig, wobei die Aromen von Rosinen und getrockneten Früchten sanft ausklingen und eine subtile Würze und Holzigkeit hinterlassen. Ein angenehmes Gefühl der Trockenheit bleibt auf der Zunge zurück, das die Fruchtigkeit wunderbar ergänzt.

Wie alle unseren Abfüllungen, kam auch diese ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke in die Flasche. Zu erhalten ist der Speyside Malt ab dem 09. Januar 2025 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.