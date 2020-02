Gewinnen Sie jetzt 6x Ultimate Peat: mit dem Laphroaig Lore und dem Laphroaig Ten Year Old

Bei unserem neuesten Gewinnspiel liegt Torfrauch in der Luft: Diesmal geht es um den Inbegriff der medizinisch torfigen Whiskys – die Abfüllungen aus der Islay-Brennerei Laphroaig. Nicht umsonst bezeichnen sich die Whiskys auf der Flasche als „the most richly flavoured of all Scotch Whiskies“ – ein Anspruch, den man seit der Gründung der Brennerei im Jahr 1815 immer wieder unter Beweis stellt.

In unserem Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit unserem Partner Beam Suntory Deutschland durchführen, geht es um zwei wunderbare Beispiele der Destillierkunst aus der Brennerei: Bei uns können Sie den Laphroaig Lore und den Laphroaig Ten Year Old im Doppelpack gewinnen – und das gleich sechs Mal!

Bevor wir Ihnen aber die Gewinnfrage für unseren Ultimate Peat Pack stellen, möchten wir Ihre Vorfreude noch mit Infos über die zwei speziellen Abfüllungen anheizen:

Laphroaig Lore – eine Überlieferung des guten Geschmacks

Der Begriff Lore – kurz für: Folklore – steht für die Überlieferung von Wissen und Traditionen über Generationen hinweg. Der Laphgroaig Lore ist John Campbells persönliche Interpretation der bisherigen Traditionen – und für ihn der gehaltvollste Single Malt aus der Destillerie. Er sagt dazu:

„Das charakteristische Können der bisherigen Master Distiller hat Laphroaig zu dem unverwechselbaren Premium-Whisky gemacht, der er heute ist. Laphroaig Lore vereint in sich die Geschichte der Marke Laphroaig selbst, präsentiert durch eine Vielzahl typischer Geschmacksausprägungen – von torfig-rauchig über fruchtig und floral, mit trocken-süßem Finish – eine Hommage an die Generationen seiner Master Distiller“

Laphroaig Lore überzeugt mit seinem rauchigen Aroma und einem Hauch von Vanille und Karamell. Außerdem vereint der neue Single Malt den außergewöhnlichen, torfigen Geschmack seiner Vorgänger – abgerundet durch eine würzige Chili-Note.

Laphroaig Ten Year Old – Der Klassiker, der den Destillerie-Stil definiert

Der Laphroaig 10yo ist der Eckpfeiler im Portfolio der Brennerei und damit auch das Prunkstück der Peated Malts of Distinction von Beam Suntory. Der Rauch des speziellen Torfes, der für Laphroaig verwendet wird, verleiht ihm zu seiner Rauchigkeit auch die ganz typischen und nirgendwo sonst reproduzierbaren medizinischen Noten. Er wird heute noch genauso destilliert wie damals, als Ian Hunter ihn vor über 75 Jahren zum ersten Mal brannte.

Wer den 10 Year Old genießt, dem wird zunächst der kräftige, rauchige Geschmack auffallen, gefolgt von einer feinen Note Seetang und einer überraschenden Süße. Diese vollmundige Variante mit langem Abgang ist die Grundlage aller Sorten von Laphroaig.

