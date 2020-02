Das sind die Gewinner der drei exzellenten indischen Whiskys aus der Paul John Distillery in Goa

Die Entscheidung bei unserem neuesten Gewinnspiel ist gefallen: Gemeinsam mit dem Bremer Spirituosen Contor haben wir drei hervorragende Abfüllungen aus der Paul John Distillery in Goa verlost. Mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen überhäuft, zählt dieser Whisky zum Besten, was indische Brennkunst zu bieten hat.

Danke für die wiederum tolle Beteiligung! Wer sind nun unsere drei Gewinner? Wie immer wollen wir Ihnen nochmals die Preise vorstellen, die es zu gewinnen gab – und natürlich auch die interessante Destillerie an der Westküste des indischen Kontinents:

Die Paul John Distillery liegt 20 Autominuten vom zentralen Strandabschnitt im indischen Goa im Industriegebiet in Cuncolim. Dort findet man ein Gebäude, das in seiner schmucken Bauweise so gar nicht zu den umliegenden Zweckbauten zu passen scheint. Was in strahlendem Gelb durch die tropische Vegetation leuchtet, ist das einladende Besucherzentrum der Paul John Distillery.

In der daneben liegenden Brennerei werden erstklassige Single Malt und Blends gebrannt, die durch das tropische Klima der Region eine besonders intensive Reifung erfahren. Drei neue Abfüllungen haben wir für Sie ausgelost, und drei unserer Leser können je eine davon gewinnen:

Neu: Paul John PX Select Cask

48% vol., 0,7l

Der Paul John Select Cask PX reifte für die gesamte Lagerdauer in ausgesuchten Pedro Ximenez-Fässern – das gibt ihm schöne Noten nach Trockenfrüchten und eine wunderbare Süße.

Tasting Notes

Komplexe Aromen von Feigen und Aprikose umspielt von der leichten Süße reifer Bananen. Am Gaumen cremige Noten von süßer Gerste, Butterscotch und Trockenfrüchten. Der Abgang ist lang mit cremiger Schokolade und Orangen.

Neu: Paul John Oloroso Select Cask

Eine Vollreifung in sorgsam selektierten Oloroso Sherry Casks hebt diesen indischen Single Malt auf eine eigene Stufe. Blutorange, Mokka und dichte Schokoladenoten dominieren diesen außergewöhlichen Whisky.

48,0% vol., 0,7l

Tasting Notes

Schimmernd in dunklem Mahagoni mit Noten von süßem Pfirsich und Aprikosen mit einem Hauch von Melasse und Blutorange. Am Gaumen kräftige Schokoladenaromen. Der Abgang ist lang mit intensiven Aromen von Mokka und dunkler Schokolade.

Paul John Peated Select Cask

55,5% vol., 0,70 Liter

Eine torfige Abfüllung, die sogar erfahrene Whisky-Liebhaber überraschen wird. Hier lässt der Torf noch eine Vielzahl kompexer Aromen zu.

Tasting Notes

Nase: Warmer, weicher Rauch. Minzschokolade. Wunderbar schön ausgewogen.

Geschmack: Eine Explosion der Aromen im Mund. Schokolade, Gewürze, Vanille gefolgt von warmen Torfrauch.

Nachklang: Lang und ölig. Schöne Getreidesüße und warmer Rauch.Michael D’souza, Master Distiller Paul John. Bild © Whskyexperts

Den Paul John Oloroso Select Cask gewinnt:

Thomas Glöckner aus 55450 Langenlonsheim

Den Paul John PX Select Cask gewinnt:

Kathrin Berger aus A-7400 Oberwart

Den Paul John Peated Select Cask gewinnt:

Julian Bruns aus 28359 Bremen

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich – die Preise werden Ihnen von unserem Partner, dem Bremer Spirituosen Contor, in Kürze zugesendet. Viel Vergnügen damit.

Und jene, die diesmal nicht gewonnen haben, die dürfen sich schon heute auf unser nächstes tolles Gewinnspiel freuen. Bis gleich!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team