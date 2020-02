Serge verkostet: Down Under Whiskys

Whiskys aus Down Under, genauer aus Australien und Neuseeland, ist das Thema der heutigen Tasting Session von Serge Valentin. Um die drei Abfüllungen Starward Whisky der New World Whisky Distillery aus Melbourne gruppiert Serge noch zwei weitere, scheinbare, Einzelfass-Abfüllungen mit einem respektablen Alter. Der 29-jährige Whisky aus Neuseeland scheint aus der längst geschlossen The Wilson’s Distillery/Willowbank Distillery zu stammen. Aus der Small Concern Distillery, oder auch Cradle Mountain, 23 Jahre alt und abgefüllt von Cadenhead, das sind deii Merkmale des letzten Kandidaten. Die Whiskys der heutigen Session bieten neben einer gewissen Exotik auch eine recht ansprechende Qualität, wie Sie der Übersicht der heutigen Session auf Whiskyfun entnehmen können.

Starward 'Tawny Port cask' (48%, OB, Australia, +/-2019) 78 Punkte

Starward 'Nova' (41%, OB, Australia, 2019) 81 Punkte

Starward 2012/2019 (59%, OB for The Whisky Exchange, Australia, 2nd fill Apera barrel, 220 bottles) 88 Punkte

New Zealand 29 yo 1988/2017 (55.3%, The Whisky Exchange) 77 Punkte

Small Concern 23 yo 1996/2019 (53.2%, Cadenhead, World Whiskies, Tasmania, 198 bottles) 80 Punkte