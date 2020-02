PR: Paul John Whisky veröffentlicht Oloroso und Pedro Ximénez Select Casks

Zwei neue Abfüllungen aus dem Hause der indischen Paul John Distillery präsentiert der deutsche Importeur Bremer Spirituosen Contor. Die Sherryfass-Abfüllungen Paul John Oloroso und Pedro Ximénez sind Teil der Select Cask Range und ab sofort im Fachhandel erhältlich. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Pressemitteilung, wie uns heute erreichte:

Paul John Whisky veröffentlicht Oloroso und Pedro Ximénez Select Casks

Sherry Grüße aus Goa

Bremen, 24.02.2020. Der preisgekrönte indische Whiskyproduzent John Distillers bringt mit Paul John Oloroso und Paul John Pedro Ximénez das süße, aromatische Flair Indiens nach Deutschland und veröffentlicht zwei Sherryfass-Abfüllungen in seiner exklusiven Select Cask Range.



Paul John Oloroso wurde in handverlesenen Oloroso Fässern veredelt und beeindruckt schimmernd in dunklem Mahagoni mit Noten von süßem Pfirsich und Aprikosen sowie einem Hauch von Melasse und Blutorange. Am Gaumen betören kräftige Schokoladenaromen und führen zu einem langen Abgang mit intensiven Aromen von Mokka und dunkler Schokolade.



Paul John Pedro Ximénez überzeugt mit komplexen Aromen von Feigen und Aprikosen umspielt von der leichten Süße reifer Bananen. Am Gaumen cremige Noten von süßer Gerste, Butterscotch und Trockenfrüchten gefolgt von einem langen Abgang mit cremiger Schokolade und Orangen.



„Die hohe Wertschätzung, die wir für unseren früheren limitierten Paul John Oloroso erhalten haben, hat uns ermutigt Paul John Oloroso und PX als festen Bestandteil in unsere Select Cask-Reihe aufzunehmen. Wir sind sicher, dass sie ebenfalls gut angenommen werden“, sagte Paul P. John, Vorsitzender von John Distillers und der Mann hinter der Marke Paul John.



Paul John Oloroso und Paul John Pedro Ximénez sind ab sofort im Fachhandel erhältlich.

Paul John Oloroso

Nicht kühlgefiltert und ohne Zusatz von Farben oder Aromen

48 % vol., 0,70 Ltr

69,99 € UVP

Paul John Pedro Ximénez

Nicht kühlgefiltert und ohne Zusatz von Farben oder Aromen

48 % vol., 0,70 Ltr

75,99 € UVP