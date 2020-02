Zwei Auktionen zur Unterstützung des Kampfes gegen Waldbrände in Australien

Im letzten Winter wüteten Wald- und Buschbrände in Australien. Dies ist zu dieser Zeit dort recht üblich, doch diese waren besonders verheerend. Um den Wiederaufbau der Region und die Arbeit gegen kommende Wald- und Buschbrände zu unterstützen, starten in dieser Woche zwei Auktionen, in denen auch Whiskys angeboten werden:

Bei The Aussie Spirit Auction kommen unter anderem verschiedene Abfüllungen australischer Spirituosenhersteller und Special Events unter den Hammer. Zusätzlich finden sich in der Liste der zu ersteigenden Items auch „The Aussie Spirit“ Fässer. 100% der Einnahmen aller Auktionsgegenständen – einschließlich der „The Aussie Spirit“ – gehen an Rural Aid.

Whisky auctioneer bietet ein Fass der Lindores Abbey Distillery an. Dieses American Hogshead stammte aus der Produktion des australische Weinherstellers De Bortoli. Es wurde von der australischen Firma Nebb Whiskey Barrels gespendet und ist das erste Fass der Lindores Abbey Distillery, welches auf einer Auktion angeboten wird. Alle Gewinne aus dem Verkauf werden an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gespendet: den SA Bushfire Appeal und die Foundation for Rural & Regional Renewal.