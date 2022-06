In Belgien schon erhältlich, in Deutschland wohl in Kürze: Hazelburn 21yo

In Belgien ist er schon in den Geschäften, bei uns dann wohl auch bald erhältlich, wenn wohl auch in eher überschaubaren Mengen und zu einem durchaus ambitionierten Preis: Der Hazelburn 21yo ist mit 46% vol. abgefüllt und auf 3600 Flaschen limitiert. In Belgien liegen die Preise im Handel zwischen 750 und 800 Euro pro Flasche – der reguläre Ausgabepreis des zu 70% aus Sherryfässern und zu 30% aus Bourbonfässern stammenden Whiskys war 190 Pfund.

Geschmacklich wir der Hazelburn 21yo von Springbank wie folgt beschrieben (in unserer Übersetzung):